Звезда родилась: Брэдли Куперу – 44 – топ-5 фильмов с голливудским актером

Знаменитому голливудскому актеру и главному герою фильма "Звезда родилась" 5 января исполнилось 44 года. В этот праздничный день журналисты LifeStyle 24 сделали подборку самых популярных фильмов с Брэдли Купером в главных ролях.

Брэдли Купер всегда пользовался большой популярностью, однако после непревзойденной игры безгранично влюбленного и невероятно талантливого Джексона Мейна в фильме "Звезда родилась", его имя стало еще более знаменитым.

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За весь свой творческий путь Брэдли Купер принял участие в 38 проектах, в нескольких из которых он озвучивал персонажей. К примеру, в "Мстителях: Война Бесконечности" он подарил свой голос Реактивному Еноту. Однако в большинстве фильмов он сыграл главные и второстепенные роли.

Его карьера началась в 1999 году. Тогда он был гостем телесериала "Секс и город", после этого он поступил на магистратуру при Актерской студии в Нью-Йорке. Первое признание Брэдли Купер получил за роль Вилла Типпина в телешоу "Шпионка". Однако мировую известность ему принесла роль в фильме "Мальчишник в Вегасе" 2009 года. После этой кинокартины он получил много предложений на главные роли. За свои старания, настойчивость и талант, 44-летний Брэдли Купер получил немало наград, в частности он был номинирован на премию "Оскар" за "лучшую мужскую роль" и "лучшую мужскую роль второго плана". Он стал десятым актером, номинированным на премию "Оскар" в течение трех лет подряд.

Топ-5 фильмов с Брэдли Купером в главных ролях

1. "Нью-Йорк, я люблю тебя" (2008)

Кинофильм расскажет о любви к Нью-Йорку и о любви в Нью-Йорке двенадцати знаменитых режиссеров. Этот фильм стал продолжением знаменитого проекта "Париж, я люблю тебя".

Смотреть трейлер к фильму "Нью-Йорк, я люблю тебя" (2008) (видео):

2. "Мальчишник в Вегасе" (2009)

По сюжету фильма, четверо друзей отправляются на мальчишник в Лас-Вегас. Однако утром после бурного празднования им пришлось искать жениха, который пропал без вести. Чтобы понять, где им стоит искать своего лучшего друга, они пытаются вспомнить все, что произошло прошлой ночью. Они должны найти его до того, как начнется его свадьба.

Смотреть трейлер к фильму "Мальчишник в Вегасе" (2009) (видео):

3. "Мой парень – псих!" ("Сборник лучиков надежды") (2012)

Пэт Солитано провел некоторое время в психиатрической больнице. Он возвращается домой к своим родителям и пытается помириться со своей девушкой. Однажды в гостях у друга он встречает Тиффани, которая тоже лечилась в психбольнице. В тот же день она предлагает Пэту заняться любовью, на что он категорически не соглашается, ведь намерен помириться с девушкой. Тиффани соглашается ему помочь написать для его возлюбленной письмо, если он примет участие с ней в танцевальном конкурсе. Пэт начинает готовиться к соревнованиям.

Смотреть трейлер к фильму "Мой парень – псих!"("Сборник лучиков надежды") (2012) (видео):

4. "Адам Джонс" (2015)

Три года назад Адам Джонс, которого играет Брэдли Купер, работал в одном из лучших ресторанов Парижа. Однако он стал не на ту тропу и увлекся употреблением наркотиков, из-за чего ему пришлось покинуть должность повара. После того, как Адам поборол зависимость, он решает вернуться в кулинарию. Сначала он работает в баре низшего класса, однако затем решает вернуться в Лондон с целью вернуть себе славу и получить третью звезду Мишлена.

Смотреть трейлер к фильму "Адам Джонс" (2015) (видео):

5. "Звезда родилась" (2018)

Кантри-музыкант Джексон Мэйн (Брэдли Купер) переживает на лучшие времена и находится в плохой форме. Он часто выпивает до потери сознания, что плохо влияет на его репутацию. Однажды в баре, в который он зашел после концерта, он встречает талантливую девушку Элли, особенность которой он почувствовал сразу. После первой встречи он понимает, что влюбился в нее. Певец решает помочь ей построить карьеру, однако после того, как интерес к Элли увеличивается, его популярность уменьшается. Он продолжает выпивать, несмотря на обещания любимой не делать этого. И так продолжается достаточно длительное время. Однажды он понял, что дальше так быть не может.

Смотреть трейлер к фильму "Звезда родилась" (2018) (видео):