Звезда "Секса в большом городе" Синтия Никсон шокировала поклонников своим видом: фото

Голливудская актриса Синтия Никсон, наиболее известная по роли Миранды в сериале "Секс в большом городе", ошеломила поклонников публичным выходом. Звезда существенно набрала вес, поэтому изменилась до неузнаваемости.

На днях в знаменитом театре Сэмюэля Дж. Фридмана, что в Нью-Йорке, состоялась долгожданная премьера "Меня зовут Люси Бартон". Немало ценителей искусства пришли на Бродвей, чтобы первыми посмотреть спектакль. Среди приглашенных гостей светского мероприятия была и знаменитая актриса Синтия Никсон.

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Звезда "Секса в большом городе" охотно предстала перед камерами журналистов, красуясь в повседневном черном пальто с поясом и сапогах без каблуков. Элегантности образу 53-летней Синтии Никсон добавил темный шарф со светлой лентой, которым она прикрыла не совсем удачный look для светского выхода.



Синтия Никсон в Нью-Йорке / Getty Images

Однако не наряд шокировал поклонников. В сети не узнали актрису Синтию Никсон. Теперь знаменитость существенно поправилась и на новых снимках выглядела значительно старше. Обратили внимание и на кожу лица, дряблую и с покраснениями.



Актриса Синтия Никсон изменилась до неузнаваемости / Getty Images

Поклонники даже предположили, что Синтия Никсон может иметь проблемы со здоровьем, ведь еще 10 января она выглядела совсем по-другому. Сейчас актриса не комментирует никаких предположеий относительно ее самочувствия и не обращает внимания на хейтеров.



Синтия Никсон в театре, 10 января 2020 года / Getty Images