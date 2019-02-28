Актер Люк Перри госпитализирован с инсультом и находится в коме

202 Читати новину українською
У Люка Перри инсульт: актер находится в коме - детали состояния звезды Беверли-Хиллз
Люк Перри / www.gettyimages.com

52-летний актер Люк Перри, сыгравший Дилана Маккея в сериале "Беверли-Хиллз 90210" (Beverly Hills, 90210), госпитализирован с инсультом в одну из больниц Лос-Анджелеса.

Известно, что утром в среду, 27 февраля, в службу спасения поступил звонок из дома Перри, после чего медики срочно госпитализировали актера в ближайшую больницу в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Читайте также: Kyiv not Kiev: Ванесса Паради сняла клип о столице Украины – видео

По иронии судьбы инсульт у знаменитости произошел в тот день, когда телекомпания Fox объявила, что займется перезапуском сериала "Беверли-Хиллз 90210".

Добавим, первые шесть эпизодов выйдут в эфир летом 2019 года, а в сериале будут сниматься другие звезды "Беверли-Хиллз 90210" Дженни Гарт, Йен Зиринг, Джейсон Пристли, Брайан Остин Грин, Тори Спеллинг и Габриэлль Картерис. Однако Люк Перри не подписал согласие на съемки в перезапуске проекта.

 

Одной из последних работ Люка Перри были съемки в новых эпизодах "Ривердейла" – он сыграл отца Арчи, Фреда Эндрюса, из пилотного эпизода, вышедшего в 2017 году.

Кроме того, коллега по "Беверли Хиллз 90210" актриса Шеннен Доэрти опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с Люком.

"Мой друг, держу тебя крепко и передаю свои силы тебе", – отметила в подписи Шеннен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ShannenDoherty (@theshando)

 

 

blog_ava
Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
сегодня
10331
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Отдых на море в марте: список лучших мест куда можно отправиться
сегодня 12:25 Отдых на море в марте: список лучших мест куда можно отправиться
Юлія Турелик 84
Горы зовут: горные маршруты Грузии, от которых захватывает дыхание
сегодня 11:00 Горы зовут: горные маршруты Грузии, от которых захватывает дыхание
66
Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
сегодня 08:54 Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
10331
Куда поехать на 8 марта: лучшие места в Украине
28 февраля 17:40 Куда поехать на 8 марта: лучшие места в Украине
Настя Сукач 2924
Скандал с MARUV: что случилось и почему она не едет на Евровидение от Украины
28 февраля 15:29 Скандал с MARUV: что случилось и почему она не едет на Евровидение от Украины
11281
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук