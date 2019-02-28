Актер Люк Перри госпитализирован с инсультом и находится в коме

52-летний актер Люк Перри, сыгравший Дилана Маккея в сериале "Беверли-Хиллз 90210" (Beverly Hills, 90210), госпитализирован с инсультом в одну из больниц Лос-Анджелеса.

Известно, что утром в среду, 27 февраля, в службу спасения поступил звонок из дома Перри, после чего медики срочно госпитализировали актера в ближайшую больницу в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

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По иронии судьбы инсульт у знаменитости произошел в тот день, когда телекомпания Fox объявила, что займется перезапуском сериала "Беверли-Хиллз 90210".

Добавим, первые шесть эпизодов выйдут в эфир летом 2019 года, а в сериале будут сниматься другие звезды "Беверли-Хиллз 90210" Дженни Гарт, Йен Зиринг, Джейсон Пристли, Брайан Остин Грин, Тори Спеллинг и Габриэлль Картерис. Однако Люк Перри не подписал согласие на съемки в перезапуске проекта.

Одной из последних работ Люка Перри были съемки в новых эпизодах "Ривердейла" – он сыграл отца Арчи, Фреда Эндрюса, из пилотного эпизода, вышедшего в 2017 году.

Кроме того, коллега по "Беверли Хиллз 90210" актриса Шеннен Доэрти опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с Люком.

"Мой друг, держу тебя крепко и передаю свои силы тебе", – отметила в подписи Шеннен.