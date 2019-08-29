Звезда сериала "Беверли Хиллз" Дженни Гарт рассказала, как спасла брак на грани развода

Одна из главных героинь сериала "Беверли Хиллз" Дженни Гарт сделала откровенное признание о ее браке с Дэйвом Абрамсом. Американская актриса рассекретила, как звездным супругам удалось пережить кризис и 10-месячный развод, сохранив брак.

Полное интервью Дженни Гарт, которая около 4 лет состоит в браке с американским актером Дэйвом Абрамсом, появилось на сайте издания People.

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47-летняя звезда "Беверли Хиллз" рассказала, что в их жизни не все гладко и для того, чтобы не делать кардинальных поступков, им нужно много работать над собой и отношениями. По словам Дженни Гарт, брак после 8 месяцев романа – был поспешным решением.

Мы слишком поторопились. У каждого из нас были свои личные дела, над которыми нам нужно было работать. Думаю, что такая спешка был ошибкой. Когда все перестало быть таким милым и веселым, как это было, когда все начиналось, Дэйв не знал, как справиться с этим,

– заявила актриса.

Однако после 10 месяцев расставания они все-таки помирились и теперь смело рассказывают о кризисе в отношениях.

Нам пришлось окончательно расстаться. Нам нужно было это время, чтобы вырасти... Мы оба отдельно учились тому, что нам следует делать, а потом делились этим друг с другом, и это снова нас сплотило,

– подтвердила Дженни Гарт.



Дженни Гарт и Дэйв Абрамс / Instagram / @jenniegarth

Позже она добавила, что после того, как ее муж Дэйв Абрамс подал на развод в 2018 году, она была просто потрясена.

Вероятность третьего развода действительно меня опустошила. В течение пяти или шести месяцев я была в ужасном настроении. И я никак не могла с этим смириться. Но когда я приняла тот факт, что мы расстаемся, я должна была убедить себя, что Дэйв – не подходящий для меня вариант. Но в тот момент, когда я почувствовала, что успокоилась, мы снова стали общаться,

– призналась Дженни Гарт.

По словам актрисы, они до сих пор много работают над отношениями, однако двое понимают, что процесс примирения требует времени, усилий и терпения, поэтому верят, что у них все наладится.