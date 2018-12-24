Звезда сериала "Дневники вампира" Мэттью Дэвис женился: фото

Американский актер Мэттью Дэвис, который стал популярным благодаря ролям Уорнера Хантингтона III в комедии "Блондинка в законе" и Аларика Зальцмана в телесериале "Дневники вампира", 24 декабря сделал предложение своей любимой, тренеру по йоге Кайли Касциано.

После предложения Мэттью и Кайли поженились в этот же день через 3 часа. Об этом актер рассказал на своей странице в Instagram и опубликовал свадебные снимки.

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40-летний Дэвис, который еще 10 лет назад категорически заявил в одном из интервью о нежелании заводить семью, встречался с девушкой около года.

Как рассказал Мэттью, он сделал предложение Касциано в супермаркете.

Когда ты спрашиваешь, согласна ли твоя любимая выйти за тебя, в продуктовом отделе супермаркета Erewhon, а через три часа вы уже женаты,

– говорится в подписи к свадебным фото.



Мэттью Дэвис женился / Instagram / @immatthewdavis



Мэттью Дэвис и Кайли Касциано поженились / Instagram / @immatthewdavis



Мэттью Дэвис и Кайли Касциано поженились / Instagram / @immatthewdavis



Мэттью Дэвис и Кайли Касциано поженились / Instagram / @immatthewdavis

После новости о свадьбе Дэвис опубликовал серию снимков с Кайли и лаконично подписал: "Моя красивая жена".