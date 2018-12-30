Звезда сериала "Друзья" Джун Уитфилд умерла в 93 года

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Джун Уитфилд
Джун Уитфилд / globallook.com

Известная британская актриса Джун Уитфилд умерла в возрасте 93 лет. Это произошло в пятницу, 28 декабря.

Об этом сообщает издание The New York Times.

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Пока причина смерти не сообщается. Наибольшую популярность Уитфилд принесла роль в комедийном сериале "Терри и Джун", который выходил на экраны с 1979 по 1987 год.

Кроме того, Джун сыграла в сериалах "Доктор Кто", "Шоу Бенни Хилла", "Мисс Марпл Агаты Кристи", "Так держать", "Новые трюки" и многих других. Также актриса исполнила эпизодическую роль в сериале "Друзья".

Что интересно, одну из последних своих ролей она сыграла в возрасте 89 лет. В 2017 году актриса получила орден и титул дамы от принца Уэльского в Букингемском дворце.

Сцены с Джун Уитфилд: смотрите видео

 

Теги: LifeStyle Великобритания Потери
Источник: Lifestyle
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