Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри разорвал отношения с молодой избранницей, – СМИ

Голливудский актер Мэттью Перри снова одинок. Недавно он разорвал отношения с 29-летней Молли Хервиц.

Как сообщает таблоид In Touch, отношения Мэттью Перри с голливудским менеджером продолжались 2 года. Свою личную жизнь 50-летний актер решил не афишировать, поэтому только благодаря папарацци СМИ узнали об этом романе.

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Однако и эти отношения не привели звезду сериала "Друзья" к алтарю. Инсайдеры рассказали, что пара решила больше не встречаться.

Впервые о романе Молли Хервиц и Мэттью Перри заговорили в декабре 2019 года. Пара поужинала в одном из ресторанов Западного Голливуда, чем привлекла внимание СМИ. Однако журналистам не удалось идентифицировать девушку.

Впоследствии стало известно, что актер встречается с агентом по подбору актеров Молли Хервиц. Разница в возрасте влюбленных составляла 22 года, поэтому едва ли не все западные СМИ акцентировали на этом внимание. В то же время инсайдеры говорили, что красавица питает чувства к Мэттью Перри и не использует его имя ради славы.