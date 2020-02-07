Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри зарегистрировался в инстаграме

Известный канадско-американский актер, звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри, теперь имеет аккаунт в социальной сети Instagram. Этого момента долго ждали поклонники и друзья знаменитости.

Мэттью, известный ролью Чендлера Бинга в "Друзьях", не любит показывать свою жизнь на публике и редко появляется на светских мероприятиях. Все уже привыкли к этому, однако звезда умеет удивлять. Мэттью Перри стал шестым актером культового сериала, за которым теперь можно будет наблюдать в инстаграме.

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Пока на его странице нет сообщений, однако Перри уже успел подписаться на 21 друга. За страницей актера уже следят более, чем полтора миллиона пользователей инстаграма.



Скриншот страницы Мэттью Перри в инстаграме / Instagram / @mattyperry4

Аккаунты актеров сериала "Друзья" в инстаграме: