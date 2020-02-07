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Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри зарегистрировался в инстаграме

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Мэттью Перри / Фото: Getty Images

Известный канадско-американский актер, звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри, теперь имеет аккаунт в социальной сети Instagram. Этого момента долго ждали поклонники и друзья знаменитости.

Мэттью, известный ролью Чендлера Бинга в "Друзьях", не любит показывать свою жизнь на публике и редко появляется на светских мероприятиях. Все уже привыкли к этому, однако звезда умеет удивлять. Мэттью Перри стал шестым актером культового сериала, за которым теперь можно будет наблюдать в инстаграме.

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Пока на его странице нет сообщений, однако Перри уже успел подписаться на 21 друга. За страницей актера уже следят более, чем полтора миллиона пользователей инстаграма.

Меттью Перрі в інстаграмі
Скриншот страницы Мэттью Перри в инстаграме / Instagram / @mattyperry4

Аккаунты актеров сериала "Друзья" в инстаграме:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finally!!! Yay!! Can’t believe my eyes MY EYES Welcome to Instagram @mattyperry4 #friendsforlife

Допис, поширений Lisa Kudrow (@lisakudrow)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM

Допис, поширений Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“The Last Supper” before taping “The Last One” on Jan 23, 2004. #tbt #friends

Допис, поширений Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Matt LeBlanc (@mleblanc)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений David Schwimmer (@_schwim_)

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle
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