Звезда сериала "Друзья" опубликовала архивные кадры со съемочной площадки

Недавно культовый сериал "Друзья" отмечал 25-летие со дня выхода первой серии. Многие звезды поделились своими воспоминаниями о ситкоме, а актриса Кали Шелдон, сыгравшая маленькую дочь Рэйчел и Роса, показала архивные кадры со съемочной площадки.

Уникальные фото, которые до сих пор никто не видел в сети, она разместила на официальной инстаграм-странице. На фотографиях видно, как маленькая Кали позирует со своими звездными коллегами Дженнифер Энистон, Лизой Кудроу и Кортни Кокс. Актрисы охотно уделяли время девочке и за кулисами не отказывались от общения и игр с ней.

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"Как все начиналось", – трогательно написала Кали Шелдон.

Известно, что роль девушка делила со своей сестрой-двойняшкой Ноэль. Девочки снимались в сериале "Друзья" в 2003 – 2004 годах, когда им был всего год. Тогда Ноэль и Кали стали самыми популярными детьми мира. Однако просмотреть кадр со своим участием они смогли только, когда им исполнилось 13.

После такого дебюта в Голливуде Кали и Ноэль Шелдоны продолжили сниматься в фильмах. Сейчас им 17, а на счету девушек несколько кинолент, в том числе, "Мы". О самом же сериале "Друзья", который сделал их популярными, они почти ничего не помнят. Зато мама актрис в одном из комментариев призналась, что к ее дочерям относились, как в настоящим принцессам. Особенно Дженнифер Энистон, которая была их мамой в ситкоме, пыталась как можно больше времени проводить с малышами, что видно на волшебном кадре.

Что известно о сериале "Друзья"? Сериал получил бешеную популярность после выхода первых серий в 1994 году. И до сих пор киноманы с удовольствием пересматривают забавные эпизоды о Джои, Чендлере, Россе, Рейчел, Монике и Фиби.



В центре сюжета – история 6 молодых людей, живущих в квартирах напротив. Как и все жители Нью-Йорка, их интересуют несколько вопросов: где взять деньги, как найти свое место в жизни, где искать свою любовь и как успеть вовремя внести арендную плату за квартиру. Следовательно главные герои сериала попадают в курьезные ситуации, развлекаются, влюбляются и теряют любимых, меняют работу и пьют кофе в любимом кафе рядом с домом.



Кали и Ноэль Шелдоны предстали в последних сезонах ситкома. Девочки сыграли ребенка Рэйчел и Роса. Такое решение стало настоящей неожиданностью для зрителей, так как никто не мог предположить, что персонаж Дженнифер Энистон станет мамой. В отличие от Рейчел, сама актриса детей не имеет.