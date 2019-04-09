Звезда сериала "Игра престолов" Ричард Брейк приедет в Киев: детали

Все украинские поклонники в восторге от недавнего анонса фестиваля Kyiv Comic Con. Все потому, что светское мероприятие посетит голливудский актер Ричард Брейк, известный как Король Ночи в сериале "Игра престолов".

Еще одна голливудская знаменитость планирует посетить Украину. На днях стало известно, что британо-американский актер Ричард Брейк стал приглашенным гостем Kyiv Comic Con. Об этом сообщают организаторы развлекательного фестиваля на официальной странице в Facebook.

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Мероприятие продлится с 1 по 2 июня 2019 года. Журналистам LifeStyle 24 подтвердили информацию об участии Ричарда Брейка в фестивале. Кроме этого, организаторы заверили, что все поклонники сериала "Игра престолов" смогут пообщаться с голливудской звездой, сфотографироваться и взять автограф.

На Kyiv Comic Con вы сможете пообщаться с Ричардом, а также получить автограф и фотографию на память. Автограф и фотосессии состоятся 1 июня, а открытая встреча на главной сцене – 2 июня, в воскресенье. Окончательное расписание появится в мае,

– отметили представители Kyiv Comic Con.

В сети уже начали продажу билетов. Стоимость входного билета составляет 350 (за 1 день) и 550 гривен. А вот участие в автограф- и фотосессии с Ричардом Брейком дополнительно обойдется киноманам в 250 гривен.



Звезда "Игры престолов" Ричард Брейк / Facebook / @KyivComicCon

Отметим, что 54-летний Ричард Брейк сыграл в более чем 60 кинолентах. В частности, "Бэтмен: Начало", "Doom", "Kingsman: Тайная служба", "Тор: Царство тьмы", "Черная Орхидея", играет эпизодические роли в сериалах "Сверхъестественное", "Гримм". И, пожалуй, наибольшую известность ему принесли съемки известного сериала "Игра престолов", где актер перевоплотился в Короля Ночи.

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал создан на основе цикла романов "Песни льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны лишь спустя 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Том шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоится на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, он будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.