Звезда сериала "Корона" дала советы Меган Маркл насчет ее травли в прессе

Герцоги Сассекские продолжают свою "войну" с представителями СМИ. Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на несколько британских таблоидов, однако травля в прессе не прекратились. Звезда сериала "Корона" Хелена Бонэм Картер прокомментировала ситуацию.

По словам 53-летней актрисы, Меган Маркл не стоит учитывать скандальные публикации журналистов. Хелена Бонем Картер заверила в шоу Энди Коэна, что беседы относительно поведения и вида герцогини Сассекской не прекратятся никогда, ведь ее популярность дает прибыли изданиям. Поэтому, как передает People, Меган с этим нужно просто смириться.

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"Я не обращаю на это внимания и думаю, что ей тоже не стоит. Это все как-то слишком. Слишком много всего о ней говорят. Но, конечно, ей сложно не реагировать. Когда ты становишься знаменитым, это надо просто принять. Все эти слухи больше говорят не о ней, а о тех, кто их распускает", – рассказала Хелена Бонем Картер.

Кроме того, актриса сериала "Корона" добавила, что самое сложное в этой ситуации – не отдавать "свое самоуважение в руки незнакомцев". Елена поделилась, что, когда впервые услышала этот совет от своих друзей, запомнила его на всю жизнь.

Зачем отдавать себя на суд незнакомцев? У меня то же самое с ролью принцессы Маргарет. Мне интересно играть ее. Но люди постоянно оценивают меня и высказывают свое мнение. А ты даже не виделся с ними. Каждый считает свое мнение авторитетным,

– добавила она.

Что известно еще о "войне" герцогов Сассекских с прессой?Еще в начале октября 2019 года принц Гарри подал судебный иск против владельцев таблоидов Тһе Sun и Daily Mirror. Внук британской королевы обвинил журналистов в незаконном прослушивании его телефона и доступе к голосовым сообщениям, что нарушает его права человека. В Кенсингтонском дворце официально подтвердили информацию о судебном деле, не разглашая всех деталей.



Впоследствии Меган Маркл подала в суд на британский таблоид Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers и заявила, что журналисты пересекли черту закона и неправомерно получили ее личную переписку со скандальным отцом. С того времени супруги начали борьбу с журналистами и самостоятельно предоставляет общественности информацию о своей работе благодаря инстаграм-странице. После волны критики принца Гарри и Меган Маркл поддержали немало знаменитостей.