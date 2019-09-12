Звезда сериала "Корона" Оливия Колман снялась для обложки Vogue: потрясающие фото

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Оливия Колман
Оливия Колман / Instagram / @voguemagazine

45-летняя британская актриса, которой досталась роль Елизаветы II в историческом сериале "Корона", появилась на октябрьской обложке американской версии Vogue. Оливия Колман позировала перед камерой в элегантных и даже винтажных образах.

Оливия Колман – одна из тех звезд, актерскую игру которой сложно превзойти или заменить. Именно поэтому в ленте "Корона" ей досталась роль самого могущественного монарха современности – Елизаветы II. Так, по случаю премьеры третьего сезона сериала, которая состоится в ноябре 2019 года, Оливия Колман стала звездой октябрьского выпуска американского Vogue.

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Первые фотографии с фотосессии, над которой работала Tonne Goodman, появились на официальной странице глянца в Instagram, а также в профиле фотографа.

На кадрах Оливия Колман появилась с короткой стрижкой и обычным макияжем. Актриса позировала перед камерой в элегантном синем платье, стоя посреди кухни с чашкой чая. Также 45-летняя Оливия Колман примерила винтажный темный костюм, в котором фотографировалась на природе.

Олівія Колман
Оливия Колман для октябрьского Vogue / Instagram / @voguemagazine

Олівія Колман
Оливия Колман для октябрьского Vogue​ / Instagram / @voguemagazine

Конечно, фэшн-фотосессия не закончилась бы без черно-белого портрета, на котором звезда "Короны" широко улыбается, а также без стильной обложки в трендовом образе.

Колман
Оливия Колман / Instagram / @voguemagazine

Олівія Колман
Оливия Колман для октябрьского Vogue / Instagram / @voguemagazine

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Теги: LifeStyle Vogue
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