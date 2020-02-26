Звезда сериала "Оранжевый – хит сезона" Лаура Препон второй раз стала мамой

Голливудская звезда Лаура Препон, наиболее известная по участию в сериале "Оранжевый – хит сезона", родила сына. В сети она охотно опубликовала фото из роддома, где предстала с малышом.

39-летняя Лаура Препон пока решила не рассекречивать, чье имя она с мужем, актером Беном Фостером, выбрала для новорожденного сына. Однако сеть уже успело очаровать первое фото звездного отпрыска. Лаура сделала снимок в госпитале, на котором видно, как нежно целует ручку младенца.

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Приветствуем дома, наш новый комочек любви. Переполнена благодарностью,

– отметила Лаура Препон.

В то же время Бен Фостер еще не прокомментировал появление на свет сына. Актер не ведет социальных сетей, поэтому сторонникам остается только догадываться, какие эмоции переполняют мужчину.

Известно, что Бен Фостер и Лаура Препон поженились в июне 2018 года. Пара в течение 2 лет готовилась к свадьбе, не рассекречивая любых деталей церемонии. В августе 2017 года у влюбленных родился первенец – дочь Элла. Девочка уже стала звездой сети, ведь Лора Препон охотно публикует фото с маленькой девочкой. Однако показывать лицо потомка она не спешит.

О пополнении в семье актеры объявили, когда звездная мама была на 5 месяце беременности. Лаура Препон решила не давать никаких комментариев журналистам, разместив фото с округлым животом в сети. Перед камерой она появилась с дочерью на руках, что придало нежности кадру.

"Мы так рады сообщить, что наша семья растет. Жизнь прекрасна!" – написала в сети Лаура Препон.