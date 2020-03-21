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Звезда сериала "Остаться в живых" Дэниэл Дэ Ким заразился коронавирусом: видеообращение

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Смертельный коронавирус беспощадный к людям независимо от их статуса в обществе. К числу знаменитостей, которые объявили о своей болезни, присоединился и 51-летний американский киноактер корейского происхождения Дэниэл Дэ Ким. Он обнародовал результаты теста, которые оказались положительными.

Вчера, 20 марта, на личной странице звезды в инстаграме появилось видеообращение, в котором он объявил о заражении коронавирусом. Дэниэл Дэ Ким отметил, что о болезни он узнал только в четверг, 19 марта.

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Актер обнародовал, что вирус он подхватил во время съемок в Нью-Йорке. Сейчас знаменитость находится на самоизоляции в собственном доме на Гавайях, куда вернулся после приостановки рабочего процесса в связи с пандемией коронавируса.

Дэниэл Дэ Ким отметил, что сначала почувствовал симптомы простуды, а затем решился на тест, результаты которого оказались неутешительными. Однако звезда сериала "Остаться в живых" чувствует себя хорошо и не теряет позитив. Он призывает общество соблюдать меры безопасности, оставаться дома и тщательно мыть руки. 

Вчера мне поставили диагноз COVID-19. Похоже, у меня все будет в порядке, но я хотел бы поделиться своим путем с вами. Надеюсь, что вы все остаетесь в безопасности, чувствуете спокойными и прежде всего здоровыми,
– написал Дэниэл Дэ Ким.

Что известно о Дэниэле Дэ Киме?Он родился в Южной Корее, однако в возрасте двух лет эмигрировал вместе с семьей в США. Поэтому Дэниэл практически не говорит на корейском, ведь его родным городом стал Истон в Пенсильвании. Первой главной ролью актера стало участие в пьесе Ибсена "Кукольный дом". Он сыграл множество ролей в театре, прежде чем начать актерскую карьеру. Дэниел просласився съемками в сериалах "Беверли-Хиллз, 9021", "Остаться в живых", "Полиция Гавайев".

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Автор: Марина Джура
Теги: Коронавирус Covid-19 Голливуд Новости LifeStyle LifeStyle
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