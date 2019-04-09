Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Фелисити Хаффман призналась во взяточничестве

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Фелисити Хаффман
Фелисити Хаффман / www.gettyimages.com

Недавно ФБР установило, что богатые родители платили огромные взятки, чтобы их дети вступили в престижные учебные заведения США, среди них – актриса Фелисити Хаффман. Звезда "Отчаянных домохозяек" признала себе виновной и готова нести ответственность за содеянное.

Так, Гаффман призналась, что платила взятки. В частности, как сообщалось ранее, она заплатила 15 тысяч долларов, чтобы ее дочь приняли в один из колледжей. Из-за этого женщину арестовали и назначили залог в 250 тысяч долларов. Об этом пишет издание The Guardian.

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Я признаю себя виновной и согласна с обвинением, выдвинутым против меня прокуратурой Соединенных Штатов. С глубоким сожалением и стыдом говорю о том, что сделала. Я несу полную ответственность за свои действия и готова к последствиям. Мне стыдно за то, что причинила боль своей дочери, семье, друзьям, коллегам и всей ученической общественности,
– заявила она.

фелісіті хаффман
Фелисити Хаффман / Getty Images

Такое взяточничество назвали крупнейшей аферой в истории США. ФБР установило, что богатые родители платили огромные взятки, чтобы их дети вступили в престижные учебные заведения страны.

В схеме был задействован специальный список родителей, для которых вступление ребенка стоило от 200 тысяч до 6,5 миллиона долларов США. Взносы принимала организация Key Worldwide Foundation, которая якобы занималась подготовкой абитуриентов.

Что известно о Фелисити Хаффман?Американская актриса, прославилась благодаря роли Линетт Скаво в телесериале "Отчаянные домохозяйки". За это она получила премию Эмми. Хаффман также снималась в известных фильмах. В 2006 году ее наградили премией Золотой глобус и номинировали на Оскар за главную роль в кинодраме "Трансамерика". Женщина живет в Лос-Анджелесе и воспитывает двоих детей.

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Теги: LifeStyle Новости США Новости LifeStyle Голливуд Скандал
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