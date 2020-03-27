Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая примерила пиджак на голое тело: пикантные фото
Украинская актриса Дарья Петрожицкая, наиболее известная по участию в сериале "Папик", не скучает на карантине. Девушка поделилась в сети соблазнительными снимками, сделанными в столичной фотостудии.
После участия в комедийном сериале "Папик" Дарья Петрожицкая проснулась знаменитой. Тысячи киноманов были в восторге от образа актрисы, сыгравшей соблазнительницу богачку. Еще большую популярность в сети она получила после участия в шоу "Голос страны-10". Сейчас за инстаграм-страницей Дарьи Петрожицкой следят свыше 146 тысяч человек, поэтому едва ли не каждый день она радует своих поклонников новыми частными кадрами.
Жарко: Леся Никитюк взбудоражила сеть сексуальным фото
26 марта украинская звезда поделилась результатами пикантной съемки в Киеве. Дарья Петрожицкая примерила трендовый брючный костюм oversize. Соблазнительность ее облику добавляло отсутствие бюстгальтера и расстегнутая верхняя одежда. Актриса выглядела очень сексуально, что отметили все подписчики ее блога.
Дарья Петрожицкая / Instagram / @petrozhitskaya
А уже в посте Дарья Петрожицкая не обошла самую важную тему настоящего – пандемию коронавируса. Звезда призвала всех оставаться дома и не нарушать условия карантина.
"Берегите себя, хорошие люди", – добавила она.
Сексуальная Дарья Петрожицкая / Instagram / @petrozhitskaya
Звезда сериала "Папик" показала пикантную фотосессию / Instagram / @petrozhitskaya
Дарья Петрожицкая / Instagram / @petrozhitskaya
Читайте также
-
Сын Тины Кароль посадил дерево возле имения: волшебные фото и видеосегодня , 18:06
-
Надя Дорофеева назвала любимые фильмы и сериалы для карантина: что советует посмотри звездасегодня , 11:26
-
Звезды "Женского Квартала" спели о коронавирусе: видеосегодня , 15:16
-
Давно я так много не разговаривала по телефону, – Ольга Фреймут рассказала о своем карантинесегодня , 10:25
-
Злата Огневич сменила имидж: новая прическа певицысегодня , 18:05
-
Григорий Чапкис гневно высказался против Ильи Емца: Он таких, как я, считает трупамисегодня , 17:14