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Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая примерила пиджак на голое тело: пикантные фото

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Дарья Петрожицкая обнажилась / Instagram / @petrozhitskaya

Украинская актриса Дарья Петрожицкая, наиболее известная по участию в сериале "Папик", не скучает на карантине. Девушка поделилась в сети соблазнительными снимками, сделанными в столичной фотостудии.

После участия в комедийном сериале "Папик" Дарья Петрожицкая проснулась знаменитой. Тысячи киноманов были в восторге от образа актрисы, сыгравшей соблазнительницу богачку. Еще большую популярность в сети она получила после участия в шоу "Голос страны-10". Сейчас за инстаграм-страницей Дарьи Петрожицкой следят свыше 146 тысяч человек, поэтому едва ли не каждый день она радует своих поклонников новыми частными кадрами.

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26 марта украинская звезда поделилась результатами пикантной съемки в Киеве. Дарья Петрожицкая примерила трендовый брючный костюм oversize. Соблазнительность ее облику добавляло отсутствие бюстгальтера и расстегнутая верхняя одежда. Актриса выглядела очень сексуально, что отметили все подписчики ее блога.


Дарья Петрожицкая / Instagram / @petrozhitskaya

А уже в посте Дарья Петрожицкая не обошла самую важную тему настоящего – пандемию коронавируса. Звезда призвала всех оставаться дома и не нарушать условия карантина.

"Берегите себя, хорошие люди", – добавила она.


Сексуальная Дарья Петрожицкая / Instagram / @petrozhitskaya


Звезда сериала "Папик" показала пикантную фотосессию / Instagram / @petrozhitskaya


Дарья Петрожицкая / Instagram / @petrozhitskaya

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода
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