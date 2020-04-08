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Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая впервые рассказала о браке и разводе

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Дарья Петрожицкая / Instagram / @petrozhitskaya

Украинская актриса театра и кино, звезда популярного сериала телеканала "1+1" "Папик" Дарья Петрожицкая впервые поделилась историей безответной любви и рассказала о браке. Знаменитость призналась, что жалеет о разводе.

Дарья Петрожицкая не любит говорить о личной жизни, но сделала исключение. В эксклюзивном интервью для рубрики "Кофе с перцем" программы "Звездный путь", выходящей на телеканале "Украина", девушка откровенно рассказала об отношениях с бывшим мужем и призналась, что жалеет об их разводе, потому что до сих пор не может найти человека, с которым была бы столь близка, как с бывшим.

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Дарья говорит, что после вступления в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. Карпенко-Карого она влюбилась в одного из студентов. Это было безответная любовь с первого взгляда, которая длилось полтора года. Затем она встретила своего будущего мужа Алексея.

Они начали встречаться, но отношения продолжались две недели и Алексей ушел к другой. Но уже меньше, чем через год бывшие влюбленные снова сошлись и вскоре поженились. Брак длился пять лет.

Даша пошла за Алексеем в Театр юного зрителя, где он был ведущим актером. А девушке доставались единичные роли второго плана. Звезда признается, что игра в театре ей не очень нравилась и она решила с головой окунуться в семейные дела.

Где-то на четвертом году супружеской жизни я подумала, что в театре больше не хочу оставаться и можно родить ребенка. Но этого так и не произошло,
– признается Дарья.

Петрожицкая говорит, что не любит говорить о разводе, потому что не знает, что стало его причиной. На тот момент пара считала, что так будет лучше для обоих.

С тех пор я, наверное, уже раза три пожалела об этом. Прошло уже три года после развода, а я до сих пор не могу найти своего человека,
– поделилась актриса.

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Кино Звездные разводы Звездные романы
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