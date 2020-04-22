Звезда сериала "Секс и город" Крис Нот побрил голову: фото, которое напугало поклонников

Голливудский актер Крис Нот, который влюбил в себя миллионы женщин после выхода сериала "Секс и город", изменился до неузнаваемости. Знаменитый красавец побрил голову!

Фото с новым имиджем он опубликовал на странице в инстаграме. Перед камерой 65-летний Крис Нот предстал с выбритой головой и усами с сединой. Голливудский красавец заметно постарел, чем несколько испугал поклонников.

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Уже в заметке Крис Нот пояснил, что его новый имидж был вызван пандемией коронавируса. Актеру надоело стричься дома, поэтому он решил побрить голову.

Я решил, что возиться с волосами на карантине – это слишком,

– написал он.

Тысячи поклонников Криса Нота во всем мире уже отреагировали на фото актера, не сдерживая своего разочарования. В то же время его коллега по сериалу "Секс и город" Сара Джессика Паркер написала под фото: "Почему же ты так долго ждал?"

Отметим, что в популярном телепроекте HBO Крис Нот сыграл ловеласа-миллионера, который влюбился в писательницу Керри Брэдшоу. Образ этого героя настолько понравился зрительницам, что актер сразу же получил бешеную популярность во всем мире.



Крис Нот в сериале "Секс и город"/ Cinema