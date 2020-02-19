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Звезда сериала "Секс в большом городе" Крис Нот во второй раз стал отцом: первые фото сына

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Кріс Нот вдруге став батьком / Instagram / @chrisnothofficial

В свои 65 лет американский актер решился на воспитание еще одного отпрыска. На днях 37-летняя жена Тара Уилсон родила Крису Ноту второго ребенка. Первыми трогательными кадрами сына звезда решил поделиться с поклонниками на страницах социальных сетей.

О беременности молодой жены актер сообщил еще в сентябре прошлого года, разместив фото беременной жены в своем профиле в инстаграме. Тогда супруги признались, что ждут рождения мальчика, которого назвали Китсом. О пополнении в семье звезды сериала "Секс в большом городе" общественность также узнала из сети.

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Фотографии новорожденного сына появились сегодня, 19 февраля. На фото малыш изображен в крошечной шапочке и простыне. Судя по всему, Тара Уилсон еще не успела вернуться домой из роддома после рождения мальчика.

Просто с небес спустился наш сын Китс,
– тронул актер Крис Нот.


Новорожденный сын Криса Нота / Instagram / @chrisnothofficial

Стоит отметить, что имя для отпрыска знаменитость выбрал не случайно. Сына назвали Китсом в честь известного британского писателя Джона Китса, который творил еще в XIV веке. Это подтвердил сам актер, дополнив чувственную фотографию цитатой великого художника: "Дело красоты – это радость навсегда".

Напомним, что, несмотря на потрясающую популярность после выхода в свет сериала "Секс в большом городе", актер завязал отношения не со знаменитой коллегой, а с обычной официанткой. Вместе пара уже воспитывает общего 12-летнего сына Ориона. Даже рождение первенца не повлияло на их поспешное решение официально оформить брак. Влюбленные Крис Нот и Тара Уилсон дали супружеские обеты лишь в 2012 году, когда сыну уже исполнилось 4 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Chris Noth (@chrisnothofficial)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Chris Noth (@chrisnothofficial)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Голливуд Звездные дети LifeStyle
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