Звезда сериала "Секс в большом городе" Крис Нот во второй раз станет отцом

Голливудский актер Крис Нот, наиболее известный по сериалу "Секс в большом городе" (Sex and the City), в 64 года готовится второй раз стать отцом. Радостной новостью он поделился с поклонниками в сети.

По словам Криса Нота, его 37-летняя жена Тара Уилсон во второй раз беременна. На официальной странице в инстаграм актер поделился снимком, на котором видно, как его возлюбленная нежно обнимает округлившийся живот. Пара решила не скрывать пол ребенка и уже заявила, что ожидает появления мальчика.

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У Ориона вскоре появится брат. Ну а мне следует привести себя в форму,

– с юмором написал Крис Нот.

В сети сразу же поспешили поздравить голливудскую чету. К волне сообщений присоединилась и актриса Сара Джессика-Паркер, которая в сериале "Секс в большом городе" сыграла любимую девушку героя Криса Нота.

"О, Боже! Я так рада за вас обоих!" – написала она.



Актер Крис Нот во второй раз станет отцом / Фото: Instagram / @chrisnothofficial

Что известно о браке Криса Нота? После выхода первых эпизодов сериала "Секс в большом городе" все сторонники мечтали, чтобы главные актеры Сара Джессика-Паркер и Крис Нот и в реальной жизни были вместе, однако звезды могли похвастаться крепкими отношениями. Особое внимание привлекла история знаменитого Криса и его жены Тары, которая напоминала сюжет сказки.



Пара познакомилась в 2004 году, когда актер уже был популярным. Крис Нот пообедал в собственном баре, где Тара Уилсон работала официантом. Харизматичная красавица покорила голливудского красавца и начала с ним встречаться. В 2008-м у супругов родился первенец – сын Орион. И с женитьбой Крис Нот не спешил: только когда отпрыску было 4 года, он решился пойти к алтарю. Мальчик получил особую роль на звездной свадьбе и нес кольца своим родителям.