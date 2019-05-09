Звезда сериала "Шерлок" Бенедикт Камбербэтч и Элизабет Мосс снимутся в новом фильме

Знаменитые актеры, прославившиеся ролями в сериалах "Шерлок" и "Рассказ служанки", сыграют вместе в новом полнометражном фильме. Над картиной будет работать оскароносная Джейн Кэмпион.

О первом сотрудничестве популярных актеров сообщает издание Variety.

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36-летняя Элизабет Мосс и 42-летний Бенедикт Камбербэтч сыграют главные роли в фильме "Сила собаки". Основой для сюжета кинокартины будет служить одноименная книга Томаса Сэвиджа. Стоит отметить, что для Элизабет съемки в картине, которая является экранизацией литературного произведения, будут уже не первыми. Американская актриса также играет главную роль в сериале "Рассказ служанки", сюжет которого взят из одноименного романа.

В центре событий фильма "Сила собаки" появляются двое братьев – Фил, которого сыграет Бенедикт Камбербэтч, и Джордж. Парни начинают враждовать из-за ранчо, которое досталось им в наследство. Отношения ухудшаются еще больше после того, как один из них решил жениться на вдове Роуз. Против его новой избранницы начинают борьбу брат Джордж и его жена, которую сыграет Элизабет Мосс.

Съемки фильма начнутся в конце 2019 года, но о вероятной дате премьеры создатели картины пока что умалчивают. Однако никто из фанатов актеров не сомневается в том, что лента станет взрывом в области киноиндустрии, так как в режиссерское кресло села оскароносная Джейн Кэмпион.