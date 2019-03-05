Звезда сериала "Школа" Анна Тринчер представила первый клип с коллегами по съемочной площадке

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Анна Тринчер
Анна Тринчер / Instagram / @eurovision.ua

Любимая украинская актриса миллионов Анна Тринчер покоряет не только своими способностями на съемочной площадке. Девушка имеет волшебный голос, поскольку профессионально занимается вокалом. Накануне звезда сериала "Школа" представила новый клип, для съемок в котором пригласила других актеров из киноленты.

Украинские зрители наконец дождались продолжения второго сезона сериала "Школа", премьера которого состоялась накануне, 4 марта. Символично в день выхода первой серии главная героиня киноленты Анна Тринчер представила свой новый клип, который сняла вместе с другими актерами сериала.

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Девушка опубликовала видео на своем YouTube-канале. За сутки его посмотрело более 200 тысяч пользователей. Композиция, которую суперфиналистки шоу "Голос страны. Дети" презентовала накануне, также тесно связана со школой. Поскольку в 2018 году Анна Тринчер закончила 11 класс, она записала песню под названием "Школа".

Смотреть клип Анны Тринчер на песню "Школа": видео

 

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Теги: LifeStyle Музыка
Источник: LifeStyle 24
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