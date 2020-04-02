Звезда сериала "Сплетница" Лейтон Мистер второй раз беременна, – СМИ
Все западные СМИ распространили информацию о второй беременности голливудской актрисы и знаменитой Блэр из "Сплетницы" Лейтон Мистер. Поводом для слухов стали новые фото, на которых видно округлившийся живот звезды.
Снимки сделали папарацци The Daily Mail, когда Лейтон Мистер с мужем Адамом Броуди гуляла по улицам Лос-Анджелеса. Фотографии сделали во вторник, 31 марта, неподалеку от имения супругов.
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На кадрах хорошо видно большой живот Лейтон Мистер, предполагается, что она находится на последних месяцах беременности. Для прогулки актриса надела серую футболку и комбинезон, которые только подчеркнули формы звезды.
Лейтон Мистер второй раз беременна / The Daily Mail
Как известно, актеры Лейтон Мистер и Адам Броуди поженились в 2014 году. Уже через 2 года у супругов родилась дочь Арло. Пара не афиширует свою личную жизнь, поэтому о первенце стало известно только после рождения девочки.
Кроме этого, Адам и Лейтон – не частые гости светских вечеринок или церемоний, поэтому только по снимкам папарацци мир узнает новые детали их жизни. Актеры пока не комментируют новости о грядущем пополнении в семье. Однако новые фото беспрекословно указывают на правдивость информации западных СМИ.
Адам Броуди и Лейтон Мистер на прогулке с дочерью / The Daily Mail
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