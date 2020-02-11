Звезда сериала "Сплетница" Пенн Бэджли впервые станет отцом

33-летний американский актер Пенн Бэджли вместе с женой певицей Домино Кёрк готовится к рождению первенца. Вместе с женой они уже воспитывают сына Кассия, который родился в предыдущих отношениях певицы

На страницах своего Инстаграма 36-летняя Домино Керк опубликовала снимок, которым подтвердила свое положение. На фото видно округлый живот певицы. Однако, как заверила будущая мама, в течение трех лет супружеской жизни пара не впервые ожидает рождения малыша. Предыдущие две беременности закончились выкидышами.

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Домино Керк решилась рассказать, как дважды потеряла ребенка. Однако сейчас женщина, которая около 10 лет жизни посвятила акушерству, понимает, что вполне готова к родам и воспитанию младенца. Она отметила, что во время своей первой беременности в возрасте 25 лет не знала ничего о блаженном появлении на свет новой жизни.

Беременность после потери – это совсем другое дело. После двух выкидышей подряд мы были готовы к повторному несчастья. Я перестала доверять своему телу и почти смирилась с мыслью, что детей у меня больше не будет,

– рассказала Домино Керк.

Пол и дату будущих родов семья Пенна Бэджли решила держать в тайне. Отметим, что отношения пары начались еще в 2014 году, однако на официальное оформление брака звезды решились только в феврале 2017 года. Вместе супруги воспитывают десятилетнего сына Домино Керк Кассия от предыдущих отношений певицы.