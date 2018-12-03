Звезда сериала "Стрела" Кэти Кэссиди вышла замуж: первые фото с церемонии

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Звезда сериала "Стрела" Кэти Кэссиди вышла замуж
Звезда сериала "Стрела" Кэти Кэссиди вышла замуж / Instagram / @katiecassidy

Свадебный бум среди селебритиз продолжается. На днях голливудская актриса Кэти Кэссиди, которая сыграла главные роли в сериалах "Стрела" и "Сплетница", вышла замуж за Мэттью Роджерса.

О помолвке звездной пары поклонники узнали еще в июне 2017 года. С тех пор 32-летняя актриса Кэти Кэссиди готовилась к роскошной церемонии, не раскрывая деталей самой церемонии.

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Пока неизвестно, когда именно состоялось торжественное событие. Однако Кэти Кэссиди опубликовала первые фото со своей свадьбы. Согласно кадрами, пара решила провести праздник на острове Sunset Key, что во Флориде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katie Cassidy (@katiecassidy)

К алтарю Кэти Кэссиди пошла в потрясающем платье от бренда Pronovias. По словам дизайнеров, свадебный наряд для актрисы создавали в течение 330 часов. Образ невесты состоял из приталенного миди-платья и кружевной накидки со шлефом. Кэти Кэссиди отказалась от фаты, отдав предпочтение стильной и элегантной прическе.

В то же время Мэттью Роджерс встречал любимую в черных брюках, белой рубашке с бабочкой и белоснежном пиджаке. Молодожены выглядели очень счастливыми, а их фото вызвали настоящий фурор в сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katie Cassidy (@katiecassidy)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katie Cassidy (@katiecassidy)

Кто такая Кэти Кэссиди?Американская актриса, известная по ролям в фильмах "Черное Рождество", "Монте-Карло" и "Кошмар на улице Вязов". Более эффектными ролями Кэти Кэссиди может похвастаться в сериалах "Сверхъестественное", "Остров Харпера", "Мелроуз Плейс", "Сплетница" и "Стрела". Кроме этого, звезда попробовала свои силы как певица и записала песню "Я думаю, я люблю тебя".

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
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