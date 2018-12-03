Звезда сериала "Стрела" Кэти Кэссиди вышла замуж: первые фото с церемонии

Свадебный бум среди селебритиз продолжается. На днях голливудская актриса Кэти Кэссиди, которая сыграла главные роли в сериалах "Стрела" и "Сплетница", вышла замуж за Мэттью Роджерса.

О помолвке звездной пары поклонники узнали еще в июне 2017 года. С тех пор 32-летняя актриса Кэти Кэссиди готовилась к роскошной церемонии, не раскрывая деталей самой церемонии.

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Пока неизвестно, когда именно состоялось торжественное событие. Однако Кэти Кэссиди опубликовала первые фото со своей свадьбы. Согласно кадрами, пара решила провести праздник на острове Sunset Key, что во Флориде.

К алтарю Кэти Кэссиди пошла в потрясающем платье от бренда Pronovias. По словам дизайнеров, свадебный наряд для актрисы создавали в течение 330 часов. Образ невесты состоял из приталенного миди-платья и кружевной накидки со шлефом. Кэти Кэссиди отказалась от фаты, отдав предпочтение стильной и элегантной прическе.

В то же время Мэттью Роджерс встречал любимую в черных брюках, белой рубашке с бабочкой и белоснежном пиджаке. Молодожены выглядели очень счастливыми, а их фото вызвали настоящий фурор в сети.

Кто такая Кэти Кэссиди?Американская актриса, известная по ролям в фильмах "Черное Рождество", "Монте-Карло" и "Кошмар на улице Вязов". Более эффектными ролями Кэти Кэссиди может похвастаться в сериалах "Сверхъестественное", "Остров Харпера", "Мелроуз Плейс", "Сплетница" и "Стрела". Кроме этого, звезда попробовала свои силы как певица и записала песню "Я думаю, я люблю тебя".