Звезда сериала "Тайны Смолвиля" Эллисон Мэк призналась в торговле людьми в рабство

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Эллисон Мэк
Эллисон Мэк / www.gettyimages.com

После судебной волокиты и ареста в 2018 году, киноактриса Эллисон Мэк признала свою вину и подтвердила подозрения в торговле людьми в рабство и сексуальной эксплуатации женщин. Приговор знаменитости должны вынести 11 сентября.

Как известно, Эллисон Мэк была участницей группы Nxivm, официально занимается организацией семинаров по саморазвитию. Однако это является своеобразной ширмой для секс-рабства. Актриса Эллисон Мэк за вознаграждение вербовала женщин в сообщество и принуждала их к интимным отношениям с 57-летним лидером Nxivm Китом Раньери.

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Так, 36-летняя Мэк признала себя виновной по нескольким пунктам выдвинутого против нее обвинения, за каждый из которых ей грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом сообщает издание The Guardian.

"Я пришла к выводу, что должна нести полную ответственность за свои действия, поэтому признаю себя виновной", – призналась актриса в зале суда.

Как рассказала Эллисон, она заставляла женщин оказывать ей услуги под угрозой нанесения определенного вреда. В качестве залога жертвы передавали ей личную информацию. Это могли быть как откровенные фото в обнаженном виде, так и данные о банковских счетах.

Еллісон Мек
Эллисон Мэк / Getty Images

Женщина попросила прощения у родителей и людей, которым навредила и объяснила, почему присоединилась к группе Nxivm.

"Я присоединилась к NXIVM, чтобы найти цель. Действительно считала, что нашла людей, которые разделяют со мной мою веру. Думала, что Кит Ренир хочет помогать людям. Я ошиблась", – добавила она.

Еллісон Мек
Эллисон Мэк / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Секс-скандал Скандал Голливуд
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