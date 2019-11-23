Звезда сериала "Тайны Смолвиля" подал на развод с женой: детали

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Актер Джастин Хартли с женой / Instagram /@chrishellhartley

Американский актер Джастин Хартли, который сыграл миллиардера Оливера Квина, еще летом подал иск в суд. Он разрывает отношения с женой Кришелл Стаус после двух лет брака. Судя по словам ближайшего окружения пары, причиной стали карьерные планы актера, которые не совпадали с представлением Кришелл о семье.

Джастин Хартли и Кришелл Стаус заручились в июле 2016 года. Свадьбу пара сыграла только в 2017 году на ранчо Calamigos в Малибу. На торжествений церемонии было немало звездных коллег и близких друзей. Пара активно делилась в социальных сетях фото с красных дорожек и общих путешествий. Однако как отмечает издание People, на пути их счастливой супружеской жизни стали профессиональные амбиции мужчины.

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42-летний актер сейчас активно занимается розвитвом творческих способностей, пытаясь удержать волну популярности. Жена взамен надеялась, что после брака их семья пополнится. Как выяснилось, для мужчины для детей пока не время.

Несмотря на разногласия, Джастин Хартли и Кришелл Стаус осенью появлялись в объятиях на публике. На телевизионной премии Эмми в сентябре и на вечеринке Golden Globes 14 ноября они появились как пара. Сейчас супруги никак не прокомментировало информацию о разводе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Hartley (@justinhartley)

Влюбленные познакомились на концерте, после которого разговаривали всю ночь. Актер позвонил девушке на следующий день и с тех пор они стали неразлучны. Очень трогательно поздравил жену Джастин Хартли с первой годовщиной свадьбы. Он выразил искреннюю надежду, что их любовь будет жить в течение многих лет.

Лучший день, лучшие друзья и семья, лучшая жена! С первым юбилеем, моя Кришелл Стаус! Давай сделаем в 300 миллионов лучше,
– поздравил жену актер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Hartley (@justinhartley)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные разводы
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