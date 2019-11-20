Звезда сериала "Все женщины – ведьмы" Алисса Милано кардинально сменила имидж: фото

Голливудская актриса Алисса Милано, наиболее известна участием в сериале "Все женщины – ведьмы", решила кардинально сменить имидж. Знаменитость перекрасила волосы в лиловый цвет.

Соответствующее фото 46-летняя Алисса Милано опубликовала на официальной инстаграм-странице, взбудоражив сеть. Перед камерой актриса предстала в соблазнительных нарядах фиолетового цвета, большим количеством украшений и с новой прической. Новый имидж звезды сериала "Все женщины – ведьмы" вызвал восторг у ее поклонников, которые засыпали ее страницу одобрительными комментариями.

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В заметке Алисса Милано призналась, что она перекрасила волосы в яркий цвет для съемок. Актриса получила роль в сериале The Now, что в переводе означает "сейчас". Именно там она предстанет в образе водителя эвакуатора Сары, которая имеет эффектный вид.

Знакомьтесь с Сарой – водителем эвакуатора. Премьера The Now состоится скоро на Quibi,

– сделала анонс Алисса Милано.

Алисса Милано до и после смены имиджа / Instagram / @milano_alyssa

Что известно о сериале The Now?

Это современная трагикомедия, которую экранизировал популярный стриминговый сервис Quibi. По сюжету, Эд Пул планирует повторить судьбу родного брата и совершить самоубийство. Однако о планах парня узнает его мама. Кроме этого, отец главного героя также наложил на себя руки, поэтому Эд меняет решение, чтобы не травмировать родных своей смертью.



Известно, что главную роль в сериале исполнит Дэйв Франко. А вот сценарий написал оскароносный Питер Фаррели.