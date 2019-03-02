Звезда сериала "Все женщины – ведьмы" Роуз МакГоуэн сделала аборт: неожиданные подробности

44-летняя актриса Роуз МакГоуэн, которая неоднократно высказывалась относительно сексуальных домогательств в Голливуде и поднимала тему харассмента, призналась в том, что делала аборт.

Об этом актриса написала в Twitter после распространения публикации о том, что "каждая четвертая женщина в возрасте до 45 лет сделала аборт, а 60 процентов из них стали потом матерями".

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Роуз МакГоуэн рассказала, что также делала аборт после того, как не сработали противозачаточные таблетки.

Да, у меня был аборт, и я считаю это правильным. Мне не стыдно, и вам не должно быть. 60 процентов тех, кто решает сделать аборт, уже являются матерями, это о многом говорит. Я пила противозачаточные таблетки, но что-то пошло не так. Я поняла, что не могу привести ребенка в свой мир и одновременно изменить этот мир,

– призналась она.

Актриса добавила, что не жалеет о своем решении и призвала пользователей в сети к дискуссии с хештегом #HonestAbortion.

"Я не жалею о своем решении, и оно не было принято легко. Если вы не хотите делать аборт, не делайте его. Мое тело, мой выбор, моя жизнь. Это только ваш выбор. Поговорим об этом, смотрите публикации с хэштегом #HonestAbortion", – отметила Роуз.

I have had an abortion and I support this message. I am not ashamed, nor should you be. That 60% of those who choose to have abortions are already mothers says a lot- they understand more than anyone. I was on birth control and it failed. I realized I could not bring a child- https://t.co/1htbtTROcU — rose mcgowan (@rosemcgowan) 1 марта 2019 г.



Twitter @rosemcgowan / Скриншот

Добавим, МакГоуэн продолжает судиться с продюсером Харви Вайнштейном. Как известно, звезда обвинила продюсера в сексуальных домогательствах, шантаже и насилии. Кроме того, против Вайнштейна выступило более 40 женщин, среди которых звезды Голливуда.

Кто такая Роуз МакГоуэн?Американская актриса и певица, известная по роли Пейдж Мэтьюс в сериале "Все женщины – ведьмы". В конце 2017 года она одной из первых рассказала об изнасиловании и сексуальных домогательствах со стороны известного продюсера Харви Вайнштена. Недавно она анонсировала выход новой книги "Brave" ("Смелая"), где рассказала о всех деталях ее былого сотрудничества с продюсером.