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Звезда сериала "Зачарованные" Роуз МакГоун на карантине увлеклась пением: видео

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Роуз МакГоун / Instagram / @rosemcgowan

Знаменитая голливудская актриса Роуз МакГоун рассказала поклонникам о новом занятии, которое возникло у нее на карантине. На самоизоляции она начала петь и с удовольствием поделилась своими достижениями.

Находясь на карантине, многие люди открывают в себе новые таланты, о которых раньше даже не догадывались. Так, 46-летняя звезда сериала "Зачарованные" распространила на личной странице в инстаграме ролик, на котором поет для поклонников.

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На видео Роуз предстала в черном длинном платье и завернулась в сияющую цветную гирлянду. В таком образе она спела трогательную композицию, которой вызвала восторг среди подписчиков.

В трудное для всей планеты время важно поддерживать друг друга и неважно, где вы находитесь сейчас. Главное – доносить людям то, что только совместными усилиями можно преодолеть пандемию коронавируса и спасти сотни тысяч жизней в разных уголках Земли.

МакГоун спела для тех, кто на себе ощутил всю силу коронавирусной болезни.

Мое любимое занятие – это использовать мой голос. Поэтому я решила спеть песню для всех, кто болеет. Возможно, это поможет им чувствовать себя немного лучше,
– подписала видео Роуз.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rose McGowan (@rosemcgowan)

Отметим, по состоянию на 2 апреля количество больных коронавирусом в мире составляет 993 134 человека. 50 928 человек умерли от COVID-19, 208 622 удалось выздороветь. Для максимального ограждения от инфицирования правительства стран просят своих граждан оставаться дома.

Коронавірус
Почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала

Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус COVID-19 LifeStyle Кино
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