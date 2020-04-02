Звезда сериала "Зачарованные" Роуз МакГоун на карантине увлеклась пением: видео

Знаменитая голливудская актриса Роуз МакГоун рассказала поклонникам о новом занятии, которое возникло у нее на карантине. На самоизоляции она начала петь и с удовольствием поделилась своими достижениями.

Находясь на карантине, многие люди открывают в себе новые таланты, о которых раньше даже не догадывались. Так, 46-летняя звезда сериала "Зачарованные" распространила на личной странице в инстаграме ролик, на котором поет для поклонников.

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На видео Роуз предстала в черном длинном платье и завернулась в сияющую цветную гирлянду. В таком образе она спела трогательную композицию, которой вызвала восторг среди подписчиков.

В трудное для всей планеты время важно поддерживать друг друга и неважно, где вы находитесь сейчас. Главное – доносить людям то, что только совместными усилиями можно преодолеть пандемию коронавируса и спасти сотни тысяч жизней в разных уголках Земли.

МакГоун спела для тех, кто на себе ощутил всю силу коронавирусной болезни.

Мое любимое занятие – это использовать мой голос. Поэтому я решила спеть песню для всех, кто болеет. Возможно, это поможет им чувствовать себя немного лучше,

– подписала видео Роуз.

Отметим, по состоянию на 2 апреля количество больных коронавирусом в мире составляет 993 134 человека. 50 928 человек умерли от COVID-19, 208 622 удалось выздороветь. Для максимального ограждения от инфицирования правительства стран просят своих граждан оставаться дома.



Почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала