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Звезда шоу "Орел и решка" Мария Ивакова больна коронавирусом

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Ведущая Мария Ивакова больна коронавирусом
Ведущая Мария Ивакова больна коронавирусом / Instagram / @maria_ivakova

Российская телеведущая Мария Ивакова, известная зрителям по шоу "Орел и решка. Шопинг", заболела коронавирусом. Девушка сделала несколько тестов на COVID-19, которые оказались положительными.

Об этом Мария Ивакова рассказала на инстаграм-странице. По словам телеведущей, у нее легкая форма коронавируса, которая протекает без лихорадки и повышенной температуры. Мария Ивакова консультируется со своим врачом и находится на самоизоляции в столичной квартире.

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"Все мои тесты на COVID-19 оказались положительными. Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только боль в мышцах и отсутствие обоняния. Связалась со своим врачом, мне прописали "мощную" противовирусную терапию: пью много воды, сплю и позитивно мыслю", – поделилась Мария Ивакова.

Кроме этого, телеведущая призналась, что попросила сдать тесты на коронавирус бойфренда и партнера по российских "Танцах со звездами". У мужчин не обнаружили COVID-19.

Ни в "Танцах со звездами", ни на улице минимум 2 недели вы меня не увидите. Надеюсь, больше ни у кого из тех, с кем я контактировала, вирус не обнаружат. А где я его могла подхватить – не знаю,
– добавила она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Maria Ivakova (@maria_ivakova)

Как известно, в России каждый день количество больных коронавирусом увеличивается на 11 000. По состоянию на 7 мая там зафиксировано 177 160 случаев COVID-19. Только в Москве – почти 100 000 инфицированных. В столице ввели масочный режим.

Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Звездные болезни Новости России LifeStyle
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