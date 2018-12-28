Звезда "Сплетницы" Эд Вествик сделал приятный сюрприз в сети: фото

Голливудский киноактер и звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик, который накануне расстался со своей девушкой Джессикой Серфати, очаровал поклонников в социальных сетях новыми рождественскими снимками.

Актер, который сыграл главного героя сериала Чака Басса, опубликовал на своей странице в Instagram фото с собственной кухни.

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На снимках Вествик сначала нарезает овощи, а затем сервирует блюдо к столу.

"Маленький рождественский сервис. Счастливых праздников!"– написал Эд в подписи.



Эд Вествик / Instagram / @edwestwick



Эд Вествик / Instagram / @edwestwick

Впоследствии Эд поделился с поклонниками фотографиями, которые сделал во время своего хобби – занятия по боксу.



Эд Вествик / Instagram / @edwestwick



Эд Вествик / Instagram / @edwestwick

Напомним, что актера Эда Вествика в ноябре прошлого года обвиняли в сексуальных домогательствах четверо женщин: Кристина Коэн, Орели Винн, Рэйчел Эк и Хейли Фридман. Все громкие заявления актер отрицал, но с марта 2018 года он находился под следствием. Месяц назад адвокат Вествика Блэр Берк сообщала о снятии всех обвинений с актера из-за недостаточного количества доказательств.