Звезда "Сумерек" готовится к отцовству: фото

Американский актер, сыгравший вампира Эмметта Каллена, ждет рождения ребенка. О беременности жены пара сообщила в День благодарения. Малыш станет первым ребенком для супругов Келлан и Британи Латс.

День благодарения в США отличился многими приятными сюрпризами. Этот праздник выбрали счастливые супруги для того, чтобы объявить о рождении будущего малыша. Этот ребенок станет первым для семьи Латс.

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На фото, которое пара опубликовала в инстаграме, они одеты в джинсовые куртки и держат еще одну в руках. Такой подарок влюбленные подготовили для будущего ребенка.

Очень благодарен за этот год... и тем более за 2020! Я горжусь своей женой и тем, что наша семья выросла до трех. Скорее бы увидеть тебя, детка,

– поделился радостью отец.

В начале октября Келлан и Британи отпраздновали вторую годовщину своей свадьбы. Актер и модель Келлан трогательно поздравил любимую Британи, ведущую христианского телеканала Juce T, на страницах социальных сетей.

Единственная женщина в мире, которую я вижу. Ничто не сравнится с твоей красотой как снаружи, так и внутри. Для меня честь сделать прекрасное еще прекраснее! Британи, спасибо тебе за то, что ты сделала меня самым счастливым человеком в мире, когда сказала "да",

– выразил свои чувства актер.