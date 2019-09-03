Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт прокомментировала роман со своим коллегой

Голливудская актриса Кристен Стюарт в основном избегает личных тем, радушно общаясь с журналистами об актерской карьере. И на днях она сделала исключение и впервые прокомментировала роман с Робертом Паттинсоном.

Кристен Стюарт в 29 лет может похвастаться немалыми успехами: в Голливуде звезда является одной из самых популярных актрис. На днях на Венецианском кинофестивале она представила киноленту Seberg и совместно с продюсерами готовит к выпуску долгожданное продолжение истории об "Ангелах Чарли". Несмотря на съемки в десятках фильмов внимание журналистов привлекает и личная жизнь Кристен. Перед поездкой в Венецию актриса сделала исключение и дала откровенное интервью Harper's Bazaar.

Читайте также: Кристен Стюарт и Венсан Кассель снялись в триллере "Под водой": жуткий трейлер

В частности, Кристен Стюарт прокомментировала свои отношения с Робертом Паттинсоном. Их роман зародился во время съемок саги "Сумерки". Главные актеры, получившие мировую славу после премьеры киноленты, тщательно скрывали свои отношения, а чрезмерное внимание СМИ еще больше влияло на них.

"Когда мы с Робом были вместе, то даже не знали как себя вести, у нас не было ни одного примера. От нас требовалось так много, что, пытаясь сохранить контроль над одним аспектом жизни, мы решили: "Нет, мы не будем никогда говорить об этом. Потому что это личное", – поделилась Кристен Стюарт.



Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон / Фото: Grazia Daily

В 2012-м пара решила разойтись. Причин разрыва ни Кристен Стюарт, ни Роберт Паттинсон не разглашали. А уже в марте 2018 года актриса шокировала поклонников заявлением о бисексуальности. После этого она осуществляла публичные выходы со своей избранницей Дилан Майер, держа сценаристку за руку. Однако такую откровенность не все положительно восприняли: голливудские коллеги советовали Кристен Стюарт отказаться от своего заявления и прекратить показывать чувства к девушке.

Мне не раз говорили: "Если сделаешь себе одолжение и не будешь появляться на публике за ручку со своей девушкой, то, возможно, тебя позовут в фильмы Marvel". Но я не хочу работать с такими людьми,

– заявила Кристен Стюарт.

Для глянца звезда не только дала откровенное интервью, но и снялась в стильной фотосессии. Перед камерой 29-летняя Кристен Стюарт предстала в роскошных платьях, которые подчеркивали ее женственность.

Кристен Стюарт снялась в стильной съемке / Фото: Harper's Bazaar