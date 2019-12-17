Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт стала лучшей актрисой десятилетия

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Кристен Стюарт / Instagram / @kristenstewartx

Известная 29-летняя голливудская актриса Кристен Стюарт удостоилась звания лучшей в своей отрасли за последние 10 лет! Неплохое достижение в ее довольно молодом возрасте, не так ли?

Кристен Стюарт сыграла немало главных ролей в популярных американских фильмах, однако, почему-то ее больше всего ассоциируют с Беллой из "Сумерек".

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Добавим, что в 2019 году 29-летняя американка снялась в новой части "Ангелов Чарли", где примерила образ квалифицированного и бесстрашного агента, а также в фильмах "Против всех врагов" и "Под водой". До этого ей доставались персонажи из лент "Персональный покупатель", "Лиззи", "Уровни" и "Ультраамериканцы", которые тоже были главными по сюжету.

Именно за эти заслуги Кристен Стюарт отметилась наградой от Голливудской ассоциации кинокритиков, став лучшей актрисой десятилетия. Об этом представители организации сообщили на официальной странице в твиттере. Добавим, что за звание боролись также Марго Робби, Эмма Стоун и Люпита Нионго.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Кино
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