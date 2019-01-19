Участник "Танцев со звездами" Женя Кот сыграл тайную свадьбу: неожиданные детали

Знаменитый хореограф любимого шоу украинцев "Танцы со звездами", который шел к победе вместе с Мишель Андраде, тайно женился после окончания проекта. 30-летний Женя Кот поделился радостной новостью сразу после свадьбы.

Радостной новостью Женя Кот поделился на своей странице в Instagram. Парень опубликовал фото рук, главным акцентом на которых стали кольца на безымянном пальце его и его жены.

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Избранницей одного из хореографов проекта "Танцы со звездами" стала спортсменка, семикратная чемпионка Украины по художественной гимнастике и четырехкратная чемпионка мира по танцам на пилоне Наталья Татаринцева. Они познакомились на проекте "Україна має талант", но на тот момент девушка была замужем.

Женя ставил девушке танцевальные постановки и со временем понял, что между ними возникла обоюдная симпатия. Позже Наталья призналась, что скоро разводится и после этого парень решил действовать решительно. К моменту свадьбы пара встречалась почти 4 года.