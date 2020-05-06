Звезда "Теории большого взрыва" Мелисса Рауш во второй раз стала мамой

Голливудская актриса Мелисса Рауш, больше известная по роли Бернадетт в телесериале "Теория большого взрыва", родила второго ребенка. Звезда рассекретила пол и имя наследника.

На инстаграм-странице Мелисса Рауш опубликовала фото детской шапочки голубого цвета, что тронуло сеть. В заметке актриса призналась, что с мужем Уинстоном Раушом решила назвать сына Бруксом. Звезда не скрывала благодарности американским врачам, которые во время пандемии приняли у нее роды.

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"Я невероятно рада сообщить, что у нас родился сын, Брукс Рауш, который уже покорил наши сердца. Его появление стало возможным благодаря фронтовым героям – медсестрам и врачам, которые в это сложное кризисное время заботятся и о новой жизни. Словами не описать, как я благодарна за то, что этот малыш присоединился к нашей семье. Но, безусловно, нынешнее время – самое странное для того, чтобы принести в мир новую жизнь", – написала Мелисса Рауш.

Как известно, со сценаристом Уинстоном Раушом Мелисса пошла к алтарю в 2010 году. Супруги поселились в элитном доме в Калифорнии, где воспитывают уже двух детей. Кроме новорожденного Брукса, у пары есть еще 3-летняя дочь Сэйди. Мелисса Рауш не кичится своей семьей в сети, поэтому пока нет фото с ее детьми.