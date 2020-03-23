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Звезда "Трансформеров" София Майлс потеряла отца из-за коронавируса: щемящее признание

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40-летняя американская актриса рассказала о потере отца. Мужчина страдал от хронических недугов и оказался в группе риска во время вспышки Covid-19. София Майлс решилась обнародовать заражение отца коронавирусом, а через несколько часов он умер.

На личной странице в твиттере звезда "Трансформеров" потрясла признанием о том, что ее 67-летний отец Питер заразился коронавирусом. София Майлс показала щемящие кадры из больничной палаты. Она посещала больного отца, прикованного к больничной койке, в маске, очках и перчатках.

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Фоловеры были тронуты фотографией, а уже через несколько часов узнали, что эта встреча актрисы с отцом была последней. Мужчина, который на протяжении последних лет боролся с болезнью Паркинсона и у него были проблемы со здоровьем, умер от смертельного Covid-19.

Покойся с миром, Питер Майлс. Мой дорогой папа умер всего несколько часов назад. Это коронавирус забрал его,
– написала София Майлс в твиттере.

Стоит отметить, что поклонников актрисы потеря не оставила равнодушными. Они не только выразили свои соболезнования, но и отметили, что к коронавирусу следует относиться ответственно и сознательно: "Покажите это всем тем, кто не воспринимает это серьезно. Это то, что вы ставите на карту", "Когда люди говорят: "но они были старые/имели проблемы со здоровьем", – помните, Covid-19 лишил их времени, которое они могли бы иметь". 

Количество больных Covid-19 в мире пересекло отметку в 300 тысяч инфицированных. Количество тех, кто выздоровел, составляет почти 100 тысяч человек. Наибольшее количество зараженных коронавирусом в Китае, Италии, США, Испании и Германии.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Коронавирус Covid-19 Потери
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