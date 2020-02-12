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Звезда "Утреннего шоу" Гугу Мбата-Роу сыграет главную роль в сериале "Локи" от Disney

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Гугу Мбата-Роу / Bustle

36-летняя английская актриса Гугу Мбата-Роу получила главную женскую роль в ленте "Локи". Премьера сериала запланирована на потоковом сервисе Disney+ весной 2021 года.

На сайте Deadline сообщается, что к актерскому составу сериала "Локи", съемками которого занимается студия Disney и Marvel Studios, присоединилась английская актриса Гугу Мбата-Роу.

Здесь больше: Сериал "Локи" от Disney и Marvel: сюжет, тизер и дата выхода

Несмотря на то, что премьера ленты на потоковом сервисе Disney+ запланирована на весну 2021 года, ажиотаж вокруг сюжетной линии, актерского состава и любой другой информации набирает обороты.

Так, новость о том, что Гугу Мбата-Роу присоединится к вселенной Marvel по-настоящему взорвала сеть. Однако пока что создатели сериала не признаются, какую из ролей сыграет звезда "Утреннего шоу", но известно, что для нее подготовили одного из главных персонажей.

Гугу Мбата-Роу Disney Локі
Гугу Мбата-Роу / PopSugar

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Marvel Disney
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