Звезда "Утреннего шоу" Гугу Мбата-Роу сыграет главную роль в сериале "Локи" от Disney
36-летняя английская актриса Гугу Мбата-Роу получила главную женскую роль в ленте "Локи". Премьера сериала запланирована на потоковом сервисе Disney+ весной 2021 года.
На сайте Deadline сообщается, что к актерскому составу сериала "Локи", съемками которого занимается студия Disney и Marvel Studios, присоединилась английская актриса Гугу Мбата-Роу.
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Несмотря на то, что премьера ленты на потоковом сервисе Disney+ запланирована на весну 2021 года, ажиотаж вокруг сюжетной линии, актерского состава и любой другой информации набирает обороты.
Так, новость о том, что Гугу Мбата-Роу присоединится к вселенной Marvel по-настоящему взорвала сеть. Однако пока что создатели сериала не признаются, какую из ролей сыграет звезда "Утреннего шоу", но известно, что для нее подготовили одного из главных персонажей.
Гугу Мбата-Роу / PopSugar