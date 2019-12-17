Звезда "Вечных" от Marvel показал потрясающее фото своего похудения для роли в фильме

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Кумейл Нанджиани / Instagram / @kumailn

Известный пакистано-американский актер Кумейл Нанджиани получил одну из ролей в будущей картине "Вечные" от Marvel. Правда, чтобы сыграть в фильме ему пришлось интенсивно тренироваться в течение года.

Часто актерам для роли приходится кардинально изменить имидж, покраситься, иногда набрать вес, но часто – похудеть или привести свое тело в форму. Актеру Кумейлу Нанджиани пришлось пополнить ряды последних и для того, чтобы получить роль в "Вечных" заметно "подтянуть" свое тело.

Кстати, фильм "Вечные" от Marvel будет заметно отличаться от других картин, снятых по комиксам

На своей странице в Инстаграме звезда Голливуда опубликовал фото "нового" себя и признался, что для роли представителя расы Кинго, который носит самурайские доспехи, ему пришлось интенсивно заниматься в зале в течение года.

Кумейл Нанджиани написал, что с ним занимались лучшие спортивные тренеры, а также компетентные диетологи, которые и помогли ему получить то тело, в котором нуждалась роль. Также 41-летний актер отметил, что без Marvel и Disney он не достиг бы такого результата.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Кино Disney Marvel
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