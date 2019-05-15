Звезда "Великолепного века" похвасталась ягодицами в платье на Каннском кинофестивале

Знаменитая турецкая и немецкая актриса Мерьем Узерли, которая прославилась своей ролью в сериале "Великолепный век: Роксолана", стала гостьей Каннского кинофестиваля. Для красной дорожки знаменитость выбрала очень горячее платье.

35-летняя Мерьем Узерли смогла произвести впечатление на всех папарацци и гостей Каннского кинофестиваля. Для появления на красной дорожке и позирования перед сотнями камер она выбрала "голое" платье от Esthere Maryline World.

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Фотографии со своего горячего выхода на красной дорожке Каннского кинофестиваля знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Звезда "Великолепного века" решила покорять Францию ​​своими длинными ногами и пышными ягодицами, поэтому надела платье из полупрозрачной ткани. Серебристое платье, расшитое небольшим количеством пайеток и мелкими камнями, с обнаженными плечами выглядело довольно изысканно. Однако стоило Узерли повернуться спиной к папарацци, как в кадр сразу попасть ее обнаженные ягодицы, которые виднелись из-под платья.



Мерьем Узерли​ / Instagram / @modavesosyete



Мерьем Узерли​ / Instagram / @modavesosyete