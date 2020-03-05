Звезда "Великолепного века" посетила событие в прозрачном платье, где засветила грудь без белья

Турецкая актриса Мерьем Узерли стала гостьей доминиканского фестиваля Cana Dorada Festival, где вызвала шквал обсуждений вокруг своего платья.

Макси платье 36-летней звезды "Велеколепного века. Роксолана" от бельгийского дизайнера Ланы Мюллер состояло из розового нежно спадающего низа, а верх – из прозрачной ткани с цветочным орнаментом, которая едва прикрывала ее грудь.

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Свои волосы она собрала в растрепанный высокий хвост, а макияж сделали в тон к платью – нежным, в розовых оттенках. На своей инстаграм-странице Мерьем Узерли опубликовала видеоролик, в котором показала, как давала интервью местному телевидению в сексуальном платье.

Журналист, несмотря на пикантный look, вел себя сдержанно, в то время как фанаты в комментариях не скупились на приятные слова: "Платье супер", "Ты очень красивая", "Потрясающе красивая Хюррем", "Сексуальный наряд" и т.д.

Что известно о Мерьем Узерли?

Мерьем Узерли получила мировую известность после роли в многосерийной ленте "Великолепный век", которая выходила на экраны с 2011 до 2014 года. Однако в последнем сезоне популярного сериала Гюррем султан сыграла Вахиде Перчин. Говорят, из-за насыщенного графика съемок и проблем в личной жизни в Мерьем Узерли начались проблемы со здоровьем и ей необходимо было пройти курс лечения.



Через некоторое время актриса узнала, что беременна, из-за чего создатели сериала разорвали с ней контракт и заставили заплатить штраф за несоблюдение условий соглашения. Оправившись от скандала, в 2016 году актриса снялась в фильме "Королева ночи" и еще двух проектах, а потом исчезла с экранов на несколько лет. Новость о возвращении любимицы миллионов очень порадовала ее фанатов.