Модель Кэндис Свейнпол поразила эротическим фото в Instagram 18+

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Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол / Instagram / @angelcandices

"Ангел" бельевого бренда Кэндис Свейнпол редко оголяется перед фотокамерами, хоть и часто демонстрирует стройную фигуру в купальниках собственного бренда Tropic of C. На этот раз она превзошла все ожидания самых горячих поклонников.

Для очередного фото в сети Instagram она полностью обнажилась, прикрыв грудь одной рукой. Фотография, сделанная в профиль, стала работой знаменитого фэшн-фотографа Зои Гроссман. Все, что присутствовало в образе Кэндис – это украшение на голове в форме цветов, которое обплетало макушку и прекрасно подчеркивало естественный вид модели.

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Южноафриканская звезда скрыла свои волосы, сделав идеальную гладкую укладку, показала маникюр темного цвета, а в макияже решила выбрать лишь нежный оттенок помады и тушь. Звезда выглядит просто потрясающе и очень откровенно, что уже успели отметить пользователи Instagram. За считанные часы ее черно-белое фото оценили несколько сотен тысяч поклонников.

Кендіс Сванепул
Кэндис Свейнпол очаровала своими формами / Instagram / @angelcandices

Стоит добавить, что ранее она публиковала ряд пикантных снимков, на которых примерила соблазнительные фасоны купальников и широкополые шляпы.

Напомним, что месяцем ранее стало известно о расставании модели Victoria's Secret Кэндис Свейнпол и ее любимого и отца двоих совместных детей Германна Николи. Пара находилась в отношениях 12 лет, но после помолвки 2-летней давности влюбленные решили завершить совместную жизнь. Кэндис и Германн воспитывают двухлетнего сына Анаку и 6-месячного Ариеля, которого Кэндис родила 19 июня.

Теги: LifeStyle Victoria's Secret Эротика
Источник: 24 канал
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