Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд стал отцом первенца

Еще в июле прошлого года шоу-бизнес заговорил о беременности избранницы Элайджи Вуда, который больше известен благодаря роли Фродо Бэггинса в фильмах "Властелин колец. Тогда беременную Метте-Мари Конгсвед удалось подловить папарацци во время прогулки по улицам Лос-Анджелеса. Наконец стало известно, что первенец пары появился на свет.

Как сообщает издание Us Weekly, Элайджа Вуд с возлюбленной Метте-Мари Конгсвед уже стали счастливыми родителями малыша. Однако традиционно свою личную жизнь влюбленные скрывают за семью замками. Именно поэтому о поле ребенка и деталях родов мировое сообщество узнает еще не скоро.

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О будущем отцовстве пара узнала еще накануне Рождества 2018 года. Тогда американский актер Элайджа Вуд был потрясен новостями о грядущем пополнении, однако разделять свое счастье с поклонниками не торопился. Беременность любимой начали обсуждать в прессе в июле, когда пару зафиксировали во время романтической прогулки в Лос-Анджелесе. Тогда облягающий сарафан девушки только подчеркнул ее деликатное состояние.

До сих пор неизвестно, повлияло ли рождение малыша на оформление отношений влюбленных. Ведь еще летом шли разговоры о том, что Элайджа Вуд сделал избраннице предложение. Однако пара до сих пор оставляет свою частную жизнь без доступа для прессы и преданных поклонников.

Напомним, предполагают, что роман Элайджи с Метте-Мари начался во время съемок фильма "В этом мире я больше не чувствую себя как дома", в которой актер получил главную роль, а девушка выступила одним из продюсеров. Впервые пара засветилась вместе в январе 2018 года в Калифорнии, а уже в феврале 2019-го Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед осуществили редкий выход на показе Rodarte.