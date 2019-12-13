Звезда "Властелина колец" покинул сериал из-за напряженного графика съемок

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Уилл Поултер / IMDb

26-летний британский актер Уилл Поултер покинул телесериал "Властелин колец", так и не сыграв в нем главную роль. Как пишут иностранные СМИ, причина этому – конфликт графиков.

Уилл Поултер, который наиболее известен своей ролью в фильме ужасов 2019 года "Солнцестояние", так и не сыграет одну из самых желанных ролей в британском кинематографе. Как сообщает издание Variety, 26-летний актер выбыл из актерского состава сериала "Властелин колец".

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Стриминговий сервис Amazon начал работу над сериалом-приквелом к ​​культовой трилогии. Ранее сообщалось, что актерский состав уже утвержден и съемки с главными звездами ленты начались в Новой Зеландии еще в сентябре. Однако, как отмечается в источнике, Уилл Поултер, которому должна была достаться одна из ведущих ролей, не был утвержден в каст, а лишь находился на финальной стадии переговоров.

Также на сайте сообщили о причине отказа Поултера – у 26-летней британской звезды заключено немало соглашений и из-за чрезмерной занятости в других проектах он не сможет уделять достаточно внимания съемкам в сериале "Властелин колец". Теперь студия в поисках актера для одной из главных ролей, о которой пока умалчивают.

Вілл Поултер
Уилл Поултер / TVLine

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Кино
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