Звезда "Все женщины – ведьмы" Алисса Милано призвала отказаться от интима: известна причина

Голливудская актриса Алисса Милано, сыгравшая Фиби Холливел в сериале "Все женщины – ведьмы", ввела в сети необычный флешмоб. Звезда призвала всех женщин отказаться от интимных отношений.

Причиной для такого заявления стало введение в штате Джорджия запрета на аборты. Следовательно 46-летняя Алисса Милано призвала всех женщин отстаивать свои права и начать забастовку интимным отношениям.

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На своей странице в Instagram актриса призналась, что уже приобщилась к своеобразному флешмобу и таким образом хочет защитить репродуктивные права женщин.

Наши репродуктивные права уничтожаются. Пока женщины не имеют законного контроля над своим телом, они не могут рисковать беременностью. Присоединяйтесь ко мне, не занимайтесь сексом. Я призываю к #SexStrike,

– заявила Алисса Милано.

Новый закон вступает в силу в отдельных штатах США с 1 января 2020 года. Согласно документу, женщина не может делать аборт после шестой недели беременности, когда на УЗИ уже прослушивается сердцебиение ребенка. За нарушение закона предусматривается уголовная ответственность, которая может иметь форму пожизненного заключения, и даже смертной казни. При этом женщины будут приравниваться к убийцам. Ранее в штате Джорджия разрешалось делать аборт до 20 недели беременности.

Закон, который подписали 7 мая, получил большой резонанс в сети. Многие женщины выступили против документа. Их поддержали и голливудские звезды. Кроме Алиссы Милано, актриса Эван Рэйчел Вуд выразила свое негодование по поводу таких ограничений для женщин. Она предложила ввести обязательную вазэктомию для мужчин, обратившись и к тем, кто поддерживает запрет на аборты.