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Звезда "Женского Квартала" Анастасия Евтушенко едва не умерла на съемках фильма

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Анастасия Евтушенко едва не утонул на съемках фильма "Посторонний" / kvartal95.com

Украинская актриса и юмористка Анастасия Евтушенко едва не утонула на съемочной площадке. Звезда стала главной героиней киноленты "Посторонний" от Дмитрия Томашпольского, во время создания которой и произошел неприятный инцидент.

Как сообщает ТСН, Анастасия Евтушенко получила роль без всякого кастинга. Все потому, что ранее актриса сотрудничала с режиссером Дмитрием Томашпольским во время создания фильма "Ржака". Поэтому автор "Постороннего" уже знал творческий потенциал юмористки и без колебаний отдал ей роль.

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Сейчас кинолента готовится к прокату в Украине. А вот за рубежом "Посторонний" уже получил первые награды на международных кинофестивалях. Однако не бешеным успехом запомнится фильм для Анастасии Евтушенко: актриса призналась, что едва не погибла на съемках.

"Работа над этой ролью запомнилась мне тем, что вокруг меня постоянно было много воды. Или я ее пила, или просто в ней находилась. А однажды, во время съемок одной из сцен я чуть не утонула", – вспомнила звезда.

Анастасія Євтушенко ледь не померла на зйомках фільму
Анастасия Евтушенко едва не умерла на съемках фильма / ТСН

По сюжету фильма, героиня Анастасии Евтушенко расследовала исчезновение команды по синхронному плаванию. Поэтому актриса должна была нырнуть под воду, что напугало украинку. Но, уняв волнение, Анастасия Евтушенко таки отсняла опасную сцену.

"Мне привязали гири к рукам и ногам, и я опустилась метра на три. Ощущение, честно говоря, не из приятных. Я даже начала захлебываться, а в голове мысли: "Ну все, наверное, я уже тону". В результате в этой сцене вместо меня снялась моя партнерша Даша Трегубова. Я уже обрадовалась, а через два дня оказалось, что в кадре будет видна моя голова, так что надо таки погружаться и сниматься самой. Слава богу, со второй попытки и за пять дублей мы эту сцену отсняли, хотя и было очень страшно", – рассказала она.

В центре сюжета фильма "Посторонний" – загадочное исчезновение команды по синхронному плаванию во время важного выступления. Жуткий инцидент невозможно логично объяснить. Одновременно с этим из водолечебницы пропадает пациентка во время принятия хвойно-жемчужной ванны. За расследование запутанных дел берется инспектор Глуховская, в карьере которой не было ни одного нераскрытого убийства. Именно эту героиню мастерски сыграла звезда "Женского Квартала" Анастасия Евтушенко.

Фильм "Посторонний" планируют презентовать в 2020 году. Сейчас же новинка режиссера Дмитрия Томашпольского покоряет международные кинофестивали и активно собирает награды. Всего "Посторонний" уже имеет 8 наград, полученных в Японии, Канаде, США и Колумбии.

Смотрите трейлер к фильму "Посторонний": видео

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины Кино Квартал 95 Новости LifeStyle LifeStyle
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