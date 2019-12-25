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Звезда "Звездных войн" Марк Хэмилл исполнил секретную роль в новом фильме

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Марк Хэмилл / IGN

Премьера девятого и финального эпизода "Звездных войн" в Украине состоялась около недели назад, 19 декабря. Однако некоторые детали со съемочного процесса начинают "всплывать" только сейчас.

Как сообщается на сайте ComicBook, известный американский актер Марк Хэмилл сыграл в фильме "Звездные войны 9" вдвойне важную роль.

Кстати, Следующая часть "Звездных войн" может выйти в новом формате

В финальном эпизоде ​​об эре Скайуокеров он традиционно появился в образе Люка Скайуокера, о чем знали все фанаты. Однако ему также досталась еще одна, секретная роль. Если внимательно просмотреть английскую версию фильма, можно услышать голос Гемилла в озвучивании инопланетянина Булио. Он в одной из сцен сообщает, что в Первом Ордене завелся предатель.

Марк Гемілл
Марк Хэмилл в "Звездных войнах" / Digital Spy

Добавим, что Хэмилл настоящий "старожил" саги "Звездные войны", ведь он сыграл одну из главных ролей в первом эпизоде, который вышел в 1977 году. Он назывался "Новая надежда". С тех пор голливудский актер снялся еще в пяти фильмах, которые были сиквелами к первой части.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Звездные войны LifeStyle Кино Голливуд
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