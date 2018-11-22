Звездная блогер Кьяра Ферраньи стала звездой украинского глянца: фото

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Кьяра Ферраньи
Кьяра Ферраньи / www.instagram.com/chiaraferragni

Одна из самых популярных блогеров, итальянка Кьяра Ферраньи снялась для обложки украинского глянцевого журнала ELLE.

Об этом сообщил глянец на своей странице в Instagram.

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31-летняя звезда снялась для большого количества обложек мировых глянцев. В этот раз Кьяра украсила украинский журнал.

Для декабрьского номера ELLE Ukraine Ферраньи позировали в объективе итальянского фотографа Рикардо Тиннели. Отмечается, что в новом выпуске Кьяра расскажет свои секреты как стать успешным fashion-блогером и завоевать внимание крупных брендов.

Для обложки Кьяра позирует в прозрачном бюстгальтере от итальянского бренда Intimissimi, ведь она является их послом.

Украинские читатели глянца также оценили новую обложку. "Шикарная обложка", "Ой! Как красиво", "Кьяра, поздравляю! Моя Украина + дорогая Ферраньи – лучшее сочетание", "Супер" –  пишут пользователи в сети.

Кьяра Ферраньи для ELLE Ukraine

Кто такая Кьяра Ферраньи?
Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также одна из самых известных мировых блогеров. Также популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad.

Теги: LifeStyle Новости Украины Мода
Источник: 24 канал
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