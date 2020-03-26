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Звездная мама Катя Осадчая посоветовала развлечения для детей на время карантина

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В период самоизоляции звезды украинского шоу-бизнеса активно демонстрируют, как провести досуг дома. Так, Катя Осадчая, которая чуть ли не ежедневно делиться советами в социальных сетях, рассказала, как развлекает 3-летнего сына Ивана на карантине.

На личной странице в инстаграме телеведущая опубликовала чувственный кадр, на котором позирует вместе с мужем Юрием Горбуновым и младшим сыном. Звездные супруги тщательно выполняют условия национального карантина и собственным примером доказывает, что многие игры для малышей можно придумать, даже не выходя из дома.

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"Карантин для родителей – отдельное испытание. Сейчас, когда нельзя на площадки и все изолированы по домам, нужно ежедневно придумывать тысячи игр для детей", – пояснила Катя Осадчая.

Развлечения для детей от Кати Осадчей:

  • общая зарядка или упражнения из йоги: "Попробуйте начать, а дети к вам присоединятся. Главное, чтобы упражнения были простыми";
  • "Горячо-холодно": "Мы прячем разные вещи по дому и поочередно их ищем";
  • игрушечные инструменты: "Сейчас у нас период интереса к ремонтным работам: отверткам, молоткам, игрушечным гвоздям из дерева. Ваша фантазия, куда и что можно забить. Например, игрушечные гвозди можно забить в мыло";
  • сортировка: "Макароны, крупы и овощи... игрушки однотонных цветов";
  • лепка: "Раскатать пластилин, как тесто для печенья, и вырезать фигуры. Можно использовать соленое тесто и формы для печенья";
  • поиск одинаковых элементов одного целого: "Картинки нужно разрезать на части и смешать. Выходят своеобразные пазлы, но проще, чем обычно";
  • игра в доктора: "Иван "слушает" дыхание и берет кровь из пальца сначала у взрослых, потом в игрушек";
  • прятки: "Сын любит именно искать";
  • раскраски;
  • головоломки;
  • конструкторы.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карантин для батьків — окреме випробування. Нині, коли не можна на майданчики, й всі ізольовані по домівках, потрібно щодня вигадувати тисячі ігор для малечі. Івану три роки, тому розваги саме на цей вік. ⠀ ??‍♀‍ Сина важко до чогось змусити, тому більше спрацьовують спільні розваги. Іван справді дуже любить повторювати за батьками. Повторює навіть спільну руханку й вправи з йоги. Тож спробуйте розпочати, а діти до вас доєднаються. Головне — аби вправи були простими, такими, які вони легко повторять. ⠀ «Гаряче-холодно». Ми ховаємо різні речі по будинку й почергово їх шукаємо. Хвилин на 20 відволікти Івана можна. ⠀ Нині у нас період цікавості до ремонтних робіт: викруток, молотків, іграшкових цвяхів із дерева. У всіх хлопців такого віку напевно є іграшковий молоток. А решта — ваша фантазія, куди й що можна забити. До прикладу, іграшкові цвяхи можна забити в мило. Але все під пильним наглядом. Так, до речі, й мами навчаться вішати полиці. ⠀ ? Сортування. Брати можна все. Макарони, крупи й овочі (тільки не забудьте їх помити). Взагалі для сортування підійде будь-що. Також можна зібрати іграшки однотонних кольорів (частини конструктора) й запропонувати дитині розкласти всі деталі за кольорами. ⠀ Ліпка. Наше улюблене заняття — розкатати пластилін, як тісто для печива, й вирізати фігури. Можна використати солоне тісто та форми для печива. А можна одразу й печиво робити. Івана це дуже захоплює, може ліпити з годину точно. ⠀ ? Пошук однакових елементів одного цілого. Картинки (їх можна видрукувати) потрібно розрізати на частини й змішати. Виходять своєрідні пазли, але простіші, ніж зазвичай. Та й почати можна навіть з двох частин. ⠀ ??‍‍ Гра в лікаря. У цьому віці діти вже пам’ятають свій похід до лікаря і залюбки все повторюють. Іван «слухає» дихання та бере кров з пальця спочатку у дорослих, потім в іграшок. ⠀ Хованки. Іван цю гру полюбив давно, а зараз вона стала ще актуальнішою. Син любить саме шукати. ⠀ Без розмальовок (водні наші улюблені), пазлів, конструкторів теж ніяк. А ще секрет: частину іграшок ми ховаємо, щоб за кілька тижнів гратися ними з більшою цікавістю. ⠀ Час від часу писатиму такі пости, адже наш арсенал розваг збільшується

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

По состоянию на 26 марта в Украине подтверждено 179 случаев коронавирусной болезни Covid-19. 5 человек погибли, а 4 человека из Черновицкой области полностью выздоровели – двух уже выписали, еще двух выпишут 27 марта.


Почему карантин важен / Инфографика 24 канала

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Автор: Марина Джура
Теги: Звездные дети Карантин в Украине 2020 Звездные родители Катя Осадчая LifeStyle
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