Звездная мама Катя Осадчая посоветовала развлечения для детей на время карантина

В период самоизоляции звезды украинского шоу-бизнеса активно демонстрируют, как провести досуг дома. Так, Катя Осадчая, которая чуть ли не ежедневно делиться советами в социальных сетях, рассказала, как развлекает 3-летнего сына Ивана на карантине.

На личной странице в инстаграме телеведущая опубликовала чувственный кадр, на котором позирует вместе с мужем Юрием Горбуновым и младшим сыном. Звездные супруги тщательно выполняют условия национального карантина и собственным примером доказывает, что многие игры для малышей можно придумать, даже не выходя из дома.

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"Карантин для родителей – отдельное испытание. Сейчас, когда нельзя на площадки и все изолированы по домам, нужно ежедневно придумывать тысячи игр для детей", – пояснила Катя Осадчая.

Развлечения для детей от Кати Осадчей:

общая зарядка или упражнения из йоги: "Попробуйте начать, а дети к вам присоединятся. Главное, чтобы упражнения были простыми";

"Попробуйте начать, а дети к вам присоединятся. Главное, чтобы упражнения были простыми"; "Горячо-холодно" : "Мы прячем разные вещи по дому и поочередно их ищем";

: "Мы прячем разные вещи по дому и поочередно их ищем"; игрушечные инструменты: "Сейчас у нас период интереса к ремонтным работам: отверткам, молоткам, игрушечным гвоздям из дерева. Ваша фантазия, куда и что можно забить. Например, игрушечные гвозди можно забить в мыло";

"Сейчас у нас период интереса к ремонтным работам: отверткам, молоткам, игрушечным гвоздям из дерева. Ваша фантазия, куда и что можно забить. Например, игрушечные гвозди можно забить в мыло"; сортировка : "Макароны, крупы и овощи... игрушки однотонных цветов";

: "Макароны, крупы и овощи... игрушки однотонных цветов"; лепка : "Раскатать пластилин, как тесто для печенья, и вырезать фигуры. Можно использовать соленое тесто и формы для печенья";

: "Раскатать пластилин, как тесто для печенья, и вырезать фигуры. Можно использовать соленое тесто и формы для печенья"; поиск одинаковых элементов одного целого: "Картинки нужно разрезать на части и смешать. Выходят своеобразные пазлы, но проще, чем обычно";

"Картинки нужно разрезать на части и смешать. Выходят своеобразные пазлы, но проще, чем обычно"; игра в доктора : "Иван "слушает" дыхание и берет кровь из пальца сначала у взрослых, потом в игрушек";

: "Иван "слушает" дыхание и берет кровь из пальца сначала у взрослых, потом в игрушек"; прятки : "Сын любит именно искать";

: "Сын любит именно искать"; раскраски ;

; головоломки ;

; конструкторы.

По состоянию на 26 марта в Украине подтверждено 179 случаев коронавирусной болезни Covid-19. 5 человек погибли, а 4 человека из Черновицкой области полностью выздоровели – двух уже выписали, еще двух выпишут 27 марта.



Почему карантин важен / Инфографика 24 канала