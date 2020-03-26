Звездная мама Катя Осадчая посоветовала развлечения для детей на время карантина
В период самоизоляции звезды украинского шоу-бизнеса активно демонстрируют, как провести досуг дома. Так, Катя Осадчая, которая чуть ли не ежедневно делиться советами в социальных сетях, рассказала, как развлекает 3-летнего сына Ивана на карантине.
На личной странице в инстаграме телеведущая опубликовала чувственный кадр, на котором позирует вместе с мужем Юрием Горбуновым и младшим сыном. Звездные супруги тщательно выполняют условия национального карантина и собственным примером доказывает, что многие игры для малышей можно придумать, даже не выходя из дома.
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"Карантин для родителей – отдельное испытание. Сейчас, когда нельзя на площадки и все изолированы по домам, нужно ежедневно придумывать тысячи игр для детей", – пояснила Катя Осадчая.
Развлечения для детей от Кати Осадчей:
- общая зарядка или упражнения из йоги: "Попробуйте начать, а дети к вам присоединятся. Главное, чтобы упражнения были простыми";
- "Горячо-холодно": "Мы прячем разные вещи по дому и поочередно их ищем";
- игрушечные инструменты: "Сейчас у нас период интереса к ремонтным работам: отверткам, молоткам, игрушечным гвоздям из дерева. Ваша фантазия, куда и что можно забить. Например, игрушечные гвозди можно забить в мыло";
- сортировка: "Макароны, крупы и овощи... игрушки однотонных цветов";
- лепка: "Раскатать пластилин, как тесто для печенья, и вырезать фигуры. Можно использовать соленое тесто и формы для печенья";
- поиск одинаковых элементов одного целого: "Картинки нужно разрезать на части и смешать. Выходят своеобразные пазлы, но проще, чем обычно";
- игра в доктора: "Иван "слушает" дыхание и берет кровь из пальца сначала у взрослых, потом в игрушек";
- прятки: "Сын любит именно искать";
- раскраски;
- головоломки;
- конструкторы.
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